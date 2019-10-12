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На осенней ярмарке в Минске можно купить картошку по 35 копеек за килограмм

13.10.2019 15:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сейчас на самой крупной осенней ярмарке в столице можно насладиться выступлением самодеятельных артистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На осенней ярмарке в Минске можно купить картошку по 35 копеек за килограмм

Кто же только сконцентрирован на покупках, тот приятно удивлён ценами. На площадке у «Чижовка-Арены» сельхозпроизводители торгуют уже третьи выходные подряд. За двое предыдущих тут реализовали почти 600 тонн продукции. Треть – это картофель. Его можно купить здесь и по 35 копеек за килограмм.

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Новости Беларуси. Сейчас на самой крупной осенней ярмарке в столице можно насладиться выступлением самодеятельных артистов, сообщили в программе Новости «24...
 
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