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В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар: погибли водитель и пешеход, ещё двое – в больнице

13.10.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Резонансная авария в Гомеле. Там легковушка вылетела на тротуар – погибли двое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось вечером, 12 октября, в центре города на улице Советской.

В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар: погибли водитель и пешеход, ещё двое – в больнице

Жертвой ДТП стал сам водитель и 43-летняя женщина-пешеход, ещё двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар: погибли водитель и пешеход, ещё двое – в больнице

По предварительной информации 21-летний водитель не справился с управлением. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося.

В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар: погибли водитель и пешеход, ещё двое – в больнице

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Резонансная авария в Гомеле. Там легковушка вылетела на тротуар – погибли двое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось...
 
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