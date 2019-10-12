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«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах

13.10.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Для Научно-практического центра онкологии в Боровлянах почти не существует безнадёжных пациентов. Под контролем лучших врачей сотни взрослых и детей, рассказали в программе «Специальный репортаж». За помощью к белорусским онкологам обращаются зарубежные коллеги и пациенты. Но спасительный прогресс всё ещё тормозит человеческое или даже «нечеловеческое» начало. Речь идёт о жажде наживы, спящей совести, желании заработать на отчаянии. Ведь сколько раз нам повторяют житейскую мудрость: помогать ближнему нужно с умом. Эту мысль тем, кто оказался в плену болезни, и тем, кто готов открыть для других своё сердце и кошелек, не престают повторять опытные благотворители.

«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах

Наталья Маханько, директор благотворительного фонда «Шанс»:
Как правило, это люди, которые просят подаяния, просят милостыню, и никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют. Я хочу с уверенностью сказать, что практически никогда вы не встретите человека на улице, просящего деньги своему ребёнку, что этот ребёнок действительно нуждается в лечении.

И только тогда, когда тревогу и ослепляющее желание спасти подкрепит логика и здравый смысл, можно и нужно помогать. Ведь современные методы лечения, необходимые препараты и процедуры могут оказаться не по карману. Именно для этого кропотливую и, без преувеличения, жизненно важную работу ведут фонды помощи онкобольным.

«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах

Наталья Маханько:
За 11 лет мы помогли почти 900 детей. Это дети с различными заболеваниями, у нас нет ограничений по диагнозам. Но есть критерии, когда определяем, сможем помочь или нет. Оказывают помощь благотворители. Во-первых, разного возраста. Это и дети вместе со своей семьёй.

Это могут быть и очень пожилые люди, которые уже на пенсии, но частичку своих денег из пенсии они перечисляют в фонд «Шанс».

Люди в материале: Наталья Маханько
 
 
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