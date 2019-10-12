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«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах
Источник материала: СТВ
Для Научно-практического центра онкологии в Боровлянах почти не существует безнадёжных пациентов. Под контролем лучших врачей сотни взрослых и детей, рассказали в программе
И только тогда, когда тревогу и ослепляющее желание спасти подкрепит логика и здравый смысл, можно и нужно помогать. Ведь современные методы лечения, необходимые препараты и процедуры могут оказаться не по карману. Именно для этого кропотливую и, без преувеличения, жизненно важную работу ведут фонды помощи онкобольным.
Наталья Маханько:
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«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах
Для Научно-практического центра онкологии в Боровлянах почти не существует безнадёжных пациентов. Под контролем лучших врачей сотни взрослых и детей, рассказали...
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