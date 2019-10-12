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Минскому трамваю исполнилось 90 лет

13.10.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский трамвай отмечает 90-летний юбилей — 13 октября 1929 года этот вид транспорта появился на столичных улицах, пишет "Минск-Новости".

Сегодня это уже не самый распространенный общественный транспорт в городе —  трамвай существенно уступает и троллейбусам, и автобусам. В общем объеме пассажирских перевозок наземным транспортом он занимает всего 4%. При этом за 2018 год на трамваях проехало около 32 миллионов пассажиров. Доля перевозок трамваями будет возрастать, так как руководство Минска приняло решение профинансировать проект развития скоростного трамвая, который соединит микрорайон Сухарево с центром города.

В трамвайном парке столицы насчитывается 137 вагонов, среди которых есть и 5 трехсекционных трамваев. В штате 264 водителя, среди которых только 30 мужчин.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский трамвай отмечает 90-летний юбилей — 13 октября 1929 года этот вид транспорта появился на столичных улицах, пишет "Минск-Новости".
 
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