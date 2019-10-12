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ГАИ ищет водителя грузовика, насмерть сбившего велосипедиста

13.10.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минская областная ГАИ разыскивает водителя грузовика, который насмерть сбил велосипедиста и сам скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба МВД, дорожная авария произошла поздно вечером 12 октября у деревни Раубичи под Минском, на 8 км трассы Р-80 Слобода-Паперня, передает "Еврорадио".

Неизвестный водитель грузовика, предположительно это был DAF XF 95-105 белого цвета, сбил 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе.


Велосипедист имел фликеры. От полученных травм он скончался на месте.

Правоохранители ведут расследование инцидента и просят возможных свидетелей ДТП обратиться в ГАИ.
 
 
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Минская областная ГАИ разыскивает водителя грузовика, который насмерть сбил велосипедиста и сам скрылся с места происшествия.
 
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