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ГАИ ищет водителя грузовика, насмерть сбившего велосипедиста
Источник материала: Партизан
Минская областная ГАИ разыскивает водителя грузовика, который насмерть сбил велосипедиста и сам скрылся с места происшествия.
Как сообщает пресс-служба МВД, дорожная авария произошла поздно вечером 12 октября у деревни Раубичи под Минском, на 8 км трассы Р-80 Слобода-Паперня, передает
Неизвестный водитель грузовика, предположительно это был DAF XF 95-105 белого цвета, сбил 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе.
Велосипедист имел фликеры. От полученных травм он скончался на месте.
Правоохранители ведут расследование инцидента и просят возможных свидетелей ДТП обратиться в ГАИ.
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Минская областная ГАИ разыскивает водителя грузовика, который насмерть сбил велосипедиста и сам скрылся с места происшествия.
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