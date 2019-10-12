ГАИ ищет водителя грузовика, насмерть сбившего велосипедиста

"Еврорадио" . Как сообщает пресс-служба МВД, дорожная авария произошла поздно вечером 12 октября у деревни Раубичи под Минском, на 8 км трассы Р-80 Слобода-Паперня, передает





Неизвестный водитель грузовика, предположительно это был DAF XF 95-105 белого цвета, сбил 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе.









Велосипедист имел фликеры. От полученных травм он скончался на месте.





Правоохранители ведут расследование инцидента и просят возможных свидетелей ДТП обратиться в ГАИ.