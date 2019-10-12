Лето возвращается: 14 октября в Беларуси до +24°С

"Белсат" . Белгидромет прогнозирует дожди только местами по Витебской области, передает





Ветер будет северо-западный порывистый, а в некоторых районах по северу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7.. + 12°С, максимальная прогнозируемая температура днем от + 17°С на севере до + 24°С на юге страны.





Последний раз так тепло было в октябре 1993 года.



