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Лето возвращается: 14 октября в Беларуси до +24°С

13.10.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник, 14 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность и очень теплая погода.

Белгидромет прогнозирует дожди только местами по Витебской области, передает "Белсат".

Ветер будет северо-западный порывистый, а в некоторых районах по северу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7.. + 12°С, максимальная прогнозируемая температура днем от + 17°С на севере до + 24°С на юге страны.

Последний раз так тепло было в октябре 1993 года.
 
 
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В понедельник, 14 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность и очень теплая погода.
 
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