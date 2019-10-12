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Лето возвращается: 14 октября в Беларуси до +24°С
Источник материала: Партизан
В понедельник, 14 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность и очень теплая погода.
Белгидромет прогнозирует дожди только местами по Витебской области, передает
Ветер будет северо-западный порывистый, а в некоторых районах по северу страны сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7.. + 12°С, максимальная прогнозируемая температура днем от + 17°С на севере до + 24°С на юге страны.
Последний раз так тепло было в октябре 1993 года.
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В понедельник, 14 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность и очень теплая погода.
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