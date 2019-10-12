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В Польше проходят парламентские выборы
Источник материала: СТВ
Новости Польши. Более 5 тысяч кандидатов баллотируются на 460 мест в нижней палате – Сейме, еще более 200 человек претендуют на 100 мест в Сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что консервативная партия «Право и справедливость», обладающая сейчас абсолютным большинством, повторит успех четырехлетней давности. Ее авторитет у поляков во многом зиждется на обширных социальных программах. Консерваторы понижают пенсионный возраст, вводят дополнительные детские пособия и льготы для бизнеса.
Свежая программа правящей партии тоже во многом строится на этих принципах: политики обещают повышение минимальной зарплаты, дополнительные выплаты пенсионерам и инвестиции в инфраструктуру.
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Новости Польши. Более 5 тысяч кандидатов баллотируются на 460 мест в нижней палате – Сейме, еще более 200 человек претендуют на 100 мест в Сенате, сообщили в программе...
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