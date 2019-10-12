В Польше проходят парламентские выборы

Источник материала: СТВ

Новости Польши. Более 5 тысяч кандидатов баллотируются на 460 мест в нижней палате – Сейме, еще более 200 человек претендуют на 100 мест в Сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Ожидается, что консервативная партия «Право и справедливость», обладающая сейчас абсолютным большинством, повторит успех четырехлетней давности. Ее авторитет у поляков во многом зиждется на обширных социальных программах. Консерваторы понижают пенсионный возраст, вводят дополнительные детские пособия и льготы для бизнеса.





Свежая программа правящей партии тоже во многом строится на этих принципах: политики обещают повышение минимальной зарплаты, дополнительные выплаты пенсионерам и инвестиции в инфраструктуру.