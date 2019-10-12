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В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃

13.10.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычно тёплая погода для этого времени года ожидается 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃

Местами будет до +23 градусов к тому же практически без осадков. Такой прогноз на день, когда по народным приметам встречаются осень с зимой. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в народе называют просто Покрова. Его связывали с первым инеем, который укрывал землю, указывая на близость зимних холодов.

Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю

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Новости Беларуси. Необычно тёплая погода для этого времени года ожидается 14 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местами будет до +23...
 
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