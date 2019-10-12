Источник материала: Ежедневник





Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил, что в любом случае Россию это затронет в наименьшей степени.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин надеется, что начавшаяся гонка вооружений не приведет к новой «холодной войне» Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил,...

«Не хотелось бы [холодной войны]. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — ответил президент на вопрос журналиста.При этом, отметил Путин, Россия находится на седьмом месте по расходам на оборону, уступая США, Саудовской Аравии, Китаю, Великобритании, Франции, Японии, и обладает оружием, которого нет у других стран. По его словам, такое достижение — результат целенаправленной работы, «надо отдать должное нашим специалистам». Президент также заверил, что Россия «в непомерные бюджетные расходы втягиваться не будет».Вместе с тем Путин сказал, что сейчас можно говорить «так или иначе об определенной гонке вооружений». «Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», — отметил он.Беседа российского лидера с журналистами арабских телеканалов состоялась накануне его визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые Путин планирует посетить 14 и 15 октября соответственно. Поездка в эти страны станет для него первой с 2007 года, пишет