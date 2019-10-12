ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин надеется, что начавшаяся гонка вооружений не приведет к новой «холодной войне»

13.10.2019 16:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Путин надеется, что начавшаяся гонка вооружений не приведет к новой «холодной войне»

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил, что в любом случае Россию это затронет в наименьшей степени.

«Не хотелось бы [холодной войны]. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — ответил президент на вопрос журналиста.

При этом, отметил Путин, Россия находится на седьмом месте по расходам на оборону, уступая США, Саудовской Аравии, Китаю, Великобритании, Франции, Японии, и обладает оружием, которого нет у других стран. По его словам, такое достижение — результат целенаправленной работы, «надо отдать должное нашим специалистам». Президент также заверил, что Россия «в непомерные бюджетные расходы втягиваться не будет».

Вместе с тем Путин сказал, что сейчас можно говорить «так или иначе об определенной гонке вооружений». «Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так», — отметил он.

Беседа российского лидера с журналистами арабских телеканалов состоялась накануне его визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые Путин планирует посетить 14 и 15 октября соответственно. Поездка в эти страны станет для него первой с 2007 года, пишет РБК.

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне. Он отметил,...
 
Новости дня
Новости разные
 
За суткі 7 чалавек зніклі у лясах, дваіх усё яшчэ шукаюць выратавальнікі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика