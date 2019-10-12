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«Многочасовой поток лжи». Беларусы требуют убрать пропагандиста Владимира Соловьёва из телеэфиров

13.10.2019 16:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы требуют убрать российского пропагандиста Владимира Соловьева из телеэфиров, которые регулярно транслирует канал РТР-Беларусь. По этому поводу в сети появилось электронное обращение, адресованное Мининформу.

Авторы петиции таким образом призывают проявить «солидарность с Украиной и неприятие московской пропаганды».

«Многочасовой поток лжи, ненависти адресован нашей соседке Украине. У нас добрососедские отношения с Украиной, программа Соловьева разжигает межнациональную рознь, наконец, в ней отсутствует беларуская повестка. Так что она делает в нашем эфире? Убрать ее технически несложно, она последняя в сетке вещания. Нужна лишь политическая воля и здравый смысл представителей власти», — написано в обращении.

На данный момент петицию подписали уже 1 870 человек. Вы также можете присоединиться, если хотите, — для этого перейдите по ссылке

 
 
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Беларусы требуют убрать российского пропагандиста Владимира Соловьева из телеэфиров, которые регулярно транслирует канал РТР-Беларусь. По этому поводу в сети...
 
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