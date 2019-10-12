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«Здание поражает важностью». Dana Holdings объяснила внешний вид бизнес-центра на Октябрьской

13.10.2019 16:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Представитель Dana Holdings прокомментировал внешний вид бизнес-центра на Октябрьской площади (но лучше не стало). Отзыв, как и следовало ожидать, получился хвалебный, помпезный и пространный. Подробности приводит TUT.by.

Справка. «Капитал Палас» с прошлого года возводят на Октябрьской площади, на месте бывшего Музея истории Великой отечественной войны. Стоительство (а вообще — тотальную застройку столицы) ведет Dana Holdings, подконтрольная сербским олигархам братьям Каричам. Благодаря им, например, в Минске теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев».

Связать противоречия на площади

Топ-менеджер Dana Holdings Вибор Мулич вспомнил, как после войны на Октябрьской площади появился сначала памятник Сталину, а потом Дворец культуры профсоюзов: «Именно последнее здание и начало формировать новую площадь, которая торжественно, как на параде, являет зрителю свой праздничный китель, выполненный в лучших традициях сталинского ампира».

В 1985 году на площади начали строить Дворец Республики, «архитектуру которого отличает суровый аскетизм». «Это здание будто желает поспорить с нарядным красавцем периода сталинского ампира — профсоюзным дворцом. Так сформировался новый, достаточно противоречивый образ Октябрьской площади», — отмечают в Dana Holdings.

Со слов Мулича, застройщик попытался «завершить архитектурный облик современной Октябрьской площади, связав два периода развития города новым дворцом — бизнес-центром «БК Капитал Палас». Кроме того, Dana Holdings хотела, чтобы здание «стало олицетворять расцвет экономики Минска, показывать уровень развития бизнеса в стране, привлекать потенциальных арендаторов».

Что же придумали сделать

«Решение было найдено. Архитекторы щедро украшают здание античным декором, на главном фасаде здания появляется колоннада — ионические колонны 18-метровой высоты, названные «царь-колоннами» известным московским блогером. А венчает его фронтон с гербом инвестиционной компании.

Сложнейшие капители колон, кстати, собраны и отлиты вручную — практически как в античном мире. Каждый лепесток отливался в отдельности. Они отправляют нас к истокам сталинского ампира, а большая площадь сине-голубого остекления в центральной части здания, на которой красуется колоннада, говорит нам о том, что перед нами — представитель современной архитектуры».

Мнение московских экспертов

Бизнес-центр на Октябрьской также дали оценить еще и профессору Московского архитектурного института Анне Медлевов. Вот, что она сказала: «Все это — приемы игры во времени и пространстве, создающие сильные впечатления, запоминающиеся эмоции. Никто не сможет, увидев здание, сказать, что его не запомнил. Здание играет сложную роль в ткани города, перекликается с соседями и поражает прохожих своей парадностью, важностью и полифонией звучания сложнейших архитектурных элементов. Безусловно, оно запоминается. Безусловно, не оставляет равнодушным».

Что думают беларусы

Мы уже писали, как недавно Dana Holdings показала рендеры с ночной подсветкой сооружения — и беларусов это сильно возмутило:

К слову, выяснилось, Мингорисполком не согласовывал зеленую подсветку. Как и ничего предварительно не слышал про герб братьев Каричей, который летом прикрепили на фасаде.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Dana Holdings прокомментировал внешний вид бизнес-центра на Октябрьской площади (но лучше не стало). Отзыв, как и следовало ожидать, получился хвалебный,...
 
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