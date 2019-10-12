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«Здание поражает важностью». Dana Holdings объяснила внешний вид бизнес-центра на Октябрьской
Источник материала: KYKY>
Представитель Dana Holdings прокомментировал внешний вид бизнес-центра на Октябрьской площади (но лучше не стало). Отзыв, как и следовало ожидать, получился хвалебный, помпезный и пространный. Подробности
Справка. «Капитал Палас» с прошлого года возводят на Октябрьской площади, на месте бывшего Музея истории Великой отечественной войны. Стоительство (а вообще — тотальную застройку столицы) ведет Dana Holdings, подконтрольная сербским олигархам братьям Каричам. Благодаря им, например, в Минске теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев».
Связать противоречия на площади
Топ-менеджер Dana Holdings Вибор Мулич вспомнил, как после войны на Октябрьской площади появился сначала памятник Сталину, а потом Дворец культуры профсоюзов: «Именно последнее здание и начало формировать новую площадь, которая торжественно, как на параде, являет зрителю свой праздничный китель, выполненный в лучших традициях сталинского ампира».
В 1985 году на площади начали строить Дворец Республики, «архитектуру которого отличает суровый аскетизм». «Это здание будто желает поспорить с нарядным красавцем периода сталинского ампира — профсоюзным дворцом. Так сформировался новый, достаточно противоречивый образ Октябрьской площади», — отмечают в Dana Holdings.
Со слов Мулича, застройщик попытался «завершить архитектурный облик современной Октябрьской площади, связав два периода развития города новым дворцом — бизнес-центром «БК Капитал Палас». Кроме того, Dana Holdings хотела, чтобы здание «стало олицетворять расцвет экономики Минска, показывать уровень развития бизнеса в стране, привлекать потенциальных арендаторов».
Что же придумали сделать
«Решение было найдено. Архитекторы щедро украшают здание античным декором, на главном фасаде здания появляется колоннада — ионические колонны 18-метровой высоты, названные «царь-колоннами» известным московским блогером. А венчает его фронтон с гербом инвестиционной компании.
Сложнейшие капители колон, кстати, собраны и отлиты вручную — практически как в античном мире. Каждый лепесток отливался в отдельности. Они отправляют нас к истокам сталинского ампира, а большая площадь сине-голубого остекления в центральной части здания, на которой красуется колоннада, говорит нам о том, что перед нами — представитель современной архитектуры».
Мнение московских экспертов
Бизнес-центр на Октябрьской также дали оценить еще и профессору Московского архитектурного института Анне Медлевов. Вот, что она сказала: «Все это — приемы игры во времени и пространстве, создающие сильные впечатления, запоминающиеся эмоции. Никто не сможет, увидев здание, сказать, что его не запомнил. Здание играет сложную роль в ткани города, перекликается с соседями и поражает прохожих своей парадностью, важностью и полифонией звучания сложнейших архитектурных элементов. Безусловно, оно запоминается. Безусловно, не оставляет равнодушным».
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Представитель Dana Holdings прокомментировал внешний вид бизнес-центра на Октябрьской площади (но лучше не стало). Отзыв, как и следовало ожидать, получился хвалебный,...
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