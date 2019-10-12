|
Александра Герасименя: Политика? Это очень хороший шанс проявить себя. С другой стороны, ты опять становишься какой-то пешкой
Источник материала: Партизан
Белорусская спортсменка Александра Герасименя сообщила, что, возможно, будет заниматься политической деятельностью.
— А себя ты видишь в политике?
— Это очень хороший шанс проявить себя, продвинуть интересную идею, тот же проект наш вытащить. С другой стороны, ты опять становишься какой-то пешкой. Да, хотелось бы что-то сделать, но не факт, что получится. Я попробую своим способом, – сказала Герасименя в интервью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Герасименя: Политика? Это очень хороший шанс проявить себя. С другой стороны, ты опять становишься какой-то пешкой
Белорусская спортсменка Александра Герасименя сообщила, что, возможно, будет заниматься политической деятельностью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)