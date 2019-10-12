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После турецкого вторжения более 130 тысяч сирийцев стали беженцами

13.10.2019 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 130 тысяч человек на северо-востоке Сирии были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления турецких войск.

Об этом сообщает Организация Объединенных Наций.

Сирийцы покидают сельские районы вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, который накануне захватила турецкая армия.

Сейчас в регионе плохая ситуация с поставками чистой питьевой воды. В частности, в лагерях для беженцев Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 тысяч человек.

Также в регионе были закрыты государственные и частные больницы.

8 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира.


Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции из-за военной операции в Сирии.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт назвал военную операцию Турции на северо-востоке Сирии «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что Анкара не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, несмотря на угрозы.

12 октября Турция заявила о захвате первого сирийского города — Рас-эль-Айн.

13 октября турецкие войска захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии.
 
 
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Более 130 тысяч человек на северо-востоке Сирии были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления турецких войск.
 
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