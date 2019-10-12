|
После турецкого вторжения более 130 тысяч сирийцев стали беженцами
Источник материала: Партизан
Более 130 тысяч человек на северо-востоке Сирии были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления турецких войск.
Об этом
Сирийцы покидают сельские районы вблизи пограничных городов Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, который накануне захватила турецкая армия.
Сейчас в регионе плохая ситуация с поставками чистой питьевой воды. В частности, в лагерях для беженцев Аль-Оль и Ареша, где проживают более 82 тысяч человек.
Также в регионе были закрыты государственные и частные больницы.
8 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира.
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции из-за военной операции в Сирии.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт назвал военную операцию Турции на северо-востоке Сирии «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».
Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил, что Анкара не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, несмотря на угрозы.
12 октября Турция заявила о захвате первого сирийского города — Рас-эль-Айн.
13 октября турецкие войска захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 130 тысяч человек на северо-востоке Сирии были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления турецких войск.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)