ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вдохновилась Гретой Тунберг: 81-летнюю голливудскую звезду арестовали за участие в климатическом митинге

13.10.2019 15:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Знаменитую американскую актрису Джейн Фонду задержала полиция во время протестной акции с требованием к правительству активнее бороться с климатическими изменениями.

Как сообщает «Голос Америки», вместе с 81-летней звездой были задержаны еще 16 участников акции.

Актриса протестовала с группой Oil Change International. У себя на сайте актриса написала, что будет выходить на протесты каждую пятницу, «воодушевленная невероятным движением, которое создала молодежь».

Она также сообщила, что специально переехала в Вашингтон, чтобы «быть ближе к эпицентру борьбы за климат», пишет The Hollywood Reporter
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитую американскую актрису Джейн Фонду задержала полиция во время протестной акции с требованием к правительству активнее бороться с климатическими...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше проходят парламентские выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика