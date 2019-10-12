Вдохновилась Гретой Тунберг: 81-летнюю голливудскую звезду арестовали за участие в климатическом митинге

Как сообщает, вместе с 81-летней звездой были задержаны еще 16 участников акции.

Актриса протестовала с группой Oil Change International. У себя на сайте актриса написала, что будет выходить на протесты каждую пятницу, «воодушевленная невероятным движением, которое создала молодежь».





The Hollywood Reporter Она также сообщила, что специально переехала в Вашингтон, чтобы «быть ближе к эпицентру борьбы за климат», пишет



