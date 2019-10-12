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Добавь в меню: 5 продуктов, которые справятся с осенним авитаминозом
13.10.2019 — Разное | Заря над Неманам
Источник материала: Заря над Неманам
Эти продукты помогут с ним справиться и вернут вас к полноценной жизни.Овсянка
Придерживаетесь здорового питания? Начинайте утро с тарелки овсянки с сухофруктами. Каша обеспечит организм углеводами, клетчаткой, протеинами и цинком, которые помогают зарядиться энергией и чувствовать себя бодро и активно. Сухофрукты богаты магнием, который противостоит чувству усталости на протяжении длительного времени, а также клетчаткой и витаминами С, Р и В. Такой
Грейпфрут
При осеннем авитаминозе советуем налегать на сочные грейпфруты. Они содержат в себе витамины А, C, В1, В и Р, а также богаты органическими кислотами и клетчаткой. Такой набор полезных веществ укрепляет здоровье, помогает бороться с вирусами и простудными заболеваниями, а также улучшает состояние кожи и волос. Более того, грейпфрут считается диетическим продуктом.
Квашеная капуста
Этот осенний салат не только разнообразит питание во время холодов, но и зарядит организм массой витаминов и минералов. А, С, В, РР, Е, Н, магний, кальций, йод, фосфор, железо, цинк – это не весь список полезных элементов, которыми богата квашеная капуста. Она поможет не только укрепить иммунитет, но и активизирует метаболизм, нормализует работу кишечника и даже снизит уровень плохого холестерина.
Черный шоколад
Даже если вы всегда придерживаетесь правильного питания, кусочек черного шоколада раз в день точно не повредит. Шоколад с высоким процентом какао содержит в себе биофлавоноиды или витамин Р – группу биологически активных веществ, которых нам так не хватает в осенний период. Также шоколад является отличным источником триптофана, который способствует выработке гормона счастья – серотонина – и борется со стрессом.
Клюква
Советуем включить в свой сезонный рацион клюкву – она является настоящим кладезем полезных веществ. В ее составе витамины В1, В2, В5, В6, С, РР и К1, а также органические кислоты и пектиновые вещества.
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Добавь в меню: 5 продуктов, которые справятся с осенним авитаминозом
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