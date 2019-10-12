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По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан её 32-летний сын

13.10.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын.   

По информации Следственного комитета, подозреваемым признан 32-летний мужчина – сын погибшей женщины. Его задержали.  

По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан её 32-летний сын
Фото: СК 

Продолжается расследование. С участием подозреваемого проводится проверка показаний на месте.  

Ранее сообщалось, что 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины (читать далее).  

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Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын.    По информации Следственного комитета,...
 
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