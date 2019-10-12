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По уголовному делу о смерти жительницы Волковыска задержан её 32-летний сын
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын.
По информации Следственного комитета, подозреваемым признан 32-летний мужчина – сын погибшей женщины. Его задержали.
Продолжается расследование. С участием подозреваемого проводится проверка показаний на месте.
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Новости Беларуси. По уголовному делу, возбужденному по факту смерти жительницы Волковыска, задержан ее сын. По информации Следственного комитета,...
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