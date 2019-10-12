В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница

Источник материала: СТВ

Новости США. В Новом Орлеане обрушилась строящаяся гостиница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще около 20 госпитализированы. Во время проведения строительных работ здание стало неожиданно оседать. Затем один за другим посыпались сразу 8 этажей.





Спасатели до сих пор ведут поиск 3 из 45 строителей, работавших внутри в момент происшествия. Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных вблизи от места происшествия.



