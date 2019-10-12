|
В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница
Источник материала: СТВ
Новости США. В Новом Орлеане обрушилась строящаяся гостиница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще около 20 госпитализированы. Во время проведения строительных работ здание стало неожиданно оседать. Затем один за другим посыпались сразу 8 этажей.
Спасатели до сих пор ведут поиск 3 из 45 строителей, работавших внутри в момент происшествия. Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных вблизи от места происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В Новом Орлеане обрушилась строящаяся гостиница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще около 20 госпитализированы. Во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)