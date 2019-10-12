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В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница

13.10.2019 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Новом Орлеане обрушилась строящаяся гостиница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще около 20 госпитализированы. Во время проведения строительных работ здание стало неожиданно оседать. Затем один за другим посыпались сразу 8 этажей.

В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница

Спасатели до сих пор ведут поиск 3 из 45 строителей, работавших внутри в момент происшествия. Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных вблизи от места происшествия.

В Новом Орлеане во время стройки рухнула гостиница

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Новости США. В Новом Орлеане обрушилась строящаяся гостиница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще около 20 госпитализированы. Во...
 
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