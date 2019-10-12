Отметили День учителя и гуляли по центру. Что известно о трагедии с вылетевшим на тротуар в Гомеле BMW

Источник материала: Tut.by

Сегодня о вчерашней трагедии возле ресторана «Бацькi» в Гомеле напоминает лишь мокрый асфальт: коммунальные службы отмывали его все утро, до сих пор здесь снуют рабочие. Бетонную кадку с туей подняли и поставили на место, в ней теперь цветы и игрушки. Прохожие у места, где произошло смертельное ДТП , замедляют шаг — ночную аварию сегодня обсуждает весь город.





Напомним , в субботу вечером автомобиль BMW 740 на огромной скорости ехал в сторону площади Ленина. В какой-то момент его водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех женщин-пешеходов — и влетел в столб. В результате аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя пешеход, завуч гомельской школы № 21 Алла Кузьменко. Другие пешеходы — 36-летняя и 49-летняя учителя — с серьезными травмами в больнице.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

— Было примерно 22.45, мы уже закрывались, я стояла у окна. Вдруг такой сильный свист, потом хлопок, взрыв, вспышка, — рассказывает Наталья, работница ресторана, под окнами которого все произошло.

— Все начали выбегать. Скорая приехала через минуты три после случившегося, потом милиция, МЧС, все службы, — вспоминает сотрудница ресторана Вероника.



Фото: Максим Новиков

Ее коллега видел момент аварии. За несколько секунд до случившегося парень вышел на крыльцо ресторана.

— Я закрывал свою рабочую зону и был как раз на крыльце. Тормоза, свист, сильный удар. Я выбежал, одна женщина лежала у урны, пульса не было. Позже ее накрыли. Вторая — у дороги, дышала. Сумки, телефоны и личные вещи женщин разлетелись на 40 метров по Советской. В машине сразу было ясно — спасать там уже некого.

О троих женщинах, которые попали под авто, известно, что все они работали учителями в разных школах и дружили. В тот вечер собрались, чтобы отметить уже прошедший профессиональный праздник — День учителя. Посидели в ресторане, а потом решили прогуляться по Советской.



Погибшая Алла Кузьменко. Фото со страницы в соцсети

Погибший водитель — 21-летний гомельчанин Денис. Последний статус парня в соцсетях — «BMW+shashki», также у него на странице много фото, где он позирует у этого самого авто и видео поездок по ночному городу.

Погибший водитель Денис. Фото со страницы в соцсетях

Лучший друг погибшего Дениса — тоже Денис — рассказывает, что эту BMW парень купил чуть больше года назад. В этот вечер он ехал на ней забирать свою девушку.

— Не знаю, как такое могло произойти. Такая скорость!.. Он если и гонял, то делал это на пустых улицах. А тут суббота, столько людей на Советской… — говорит парень.

Он рассказал TUT.BY, что водитель недавно закончил МИТСО, проходил практику в Следственном комитете, мечтал работать в органах. Через месяц Денис должен был уйти в армию. Он был единственным ребенком в семье.

У погибшей завуча осталось двое детей.





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