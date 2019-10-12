АЭС обеспечит энергобезопасность Беларуси, вопросы экспорта вторичны — Филимонов

Источник материала: Вороновская газета





Атомная электростанция обеспечит энергобезопасность Беларуси, вопросы экспорта электроэнергии вторичны, заявил сегодня генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов во время пресс-тура для зарубежных СМИ на Белорусскую АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.





«Прежде чем начинать строительство АЭС, мы проработали вопрос, с какой целью ее возводим. Первоначальная цель — мы не должны зависеть от одного вида топлива, в частности от газа. Основная задача атомной станции — обеспечить устойчивое электроснабжение Беларуси. И изначально АЭС задумывалась и интегрировалась для работы в белорусской энергосистеме, — пояснил Михаил Филимонов. — А вопросы экспорта вторичны, они зависят от рынков, конъюнктуры и прочего».

Отвечая на вопрос египетского журналиста о стоимости АЭС, Михаил Филимонов пояснил, что она зависит от многих факторов. «Стоимость и проекты бывают разные, как вы сумеете у себя в Египте заключить контракт. Стоимость зависит от разных показателей — строится станция под ключ или нет, каково участие страны. Наша цифра, даже если я ее назову, ничего вам не даст», — добавил он.





Что касается кредитного соглашения с РФ, то гендиректор БелАЭС напомнил, что на более высоком уровне есть предложения по улучшению условий кредита. «Это рабочий процесс. Самое основное для нас — кредитное соглашение есть, и оно выдерживается как белорусской стороной, так и российской», — сказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).





Кредит на строительство АЭС предоставлен РФ в размере до $10 млрд, он погашает 90% стоимости затрат по строительству, еще 10% оплачивает белорусская сторона.

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