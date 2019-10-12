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Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников

13.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников

Участие в нем приняли ребята из числа детей-сирот и детей с ограниченными возможностями в возрасте от 10 до 18 лет.

Областной этап республиканского конкурса «Музыка детской души» прошел в концертном зале Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи. На сцене ребята представили самые разные номера, в которые вложили душу, усердие и свою любовь к искусству.

Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников

Конкурс «Музыка детской души» объявлен республиканским общественным объединением «Белорусский детский фонд» при участии и поддержке известных музыкантов, лауреатов международных конкурсов Юлии Лебеденко и Светланы Стефаненко. К слову, Белорусский детский фонд уже на протяжении 31 года находит юные таланты и помогает им в развитии и становлении.

Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников
Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников
Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников
Чистый вокал, музыкальное ассорти и номера с национальным колоритом. В Гродно областной этап конкурса «Музыка детской души» собрал больше десятка участников

Ежегодно десятки талантливых детей-сирот и детей с инвалидностью благодаря конкурсу юных музыкантов раскрывают себя в творчестве и поднимаются на новую ступеньку в своих достижениях. Ведь именно через творчество ребята могут выразить свой внутренний мир и привлечь внимание взрослых к своему творческому самовыражению.

Служба информации «ГП»
Фото: dtdm-grodno.guo.by
https://grodnonews.by/
 
 
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Участие в нем приняли ребята из числа детей-сирот и детей с ограниченными возможностями в возрасте от 10 до 18 лет. Областной этап республиканского конкурса «Музыка...
 
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