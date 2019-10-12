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Два человека получили ранения при стрельбе на свадьбе в США
13.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Стрельба началась во время церемонии бракосочетания в церкви.
Мужчина открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив как минимум двух человек. Об этом сообщила телекомпания
Стрелявший задержан, его имя и вероятные мотивы преступления не называются. Погибших нет.
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Стрельба началась во время церемонии бракосочетания в церкви. Мужчина открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив как минимум двух человек. Об...
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