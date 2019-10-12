Два человека получили ранения при стрельбе на свадьбе в США

Источник материала: Вороновская газета





Стрельба началась во время церемонии бракосочетания в церкви.

Мужчина открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив как минимум двух человек. Об этом сообщила телекомпания CNN .

Стрелявший задержан, его имя и вероятные мотивы преступления не называются. Погибших нет.

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