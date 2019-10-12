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Два человека получили ранения при стрельбе на свадьбе в США

13.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Два человека получили ранения при стрельбе на свадьбе в США

Стрельба началась во время церемонии бракосочетания в церкви.

Мужчина открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив как минимум двух человек. Об этом сообщила телекомпания CNN.

 Стрелявший задержан, его имя и вероятные мотивы преступления не называются. Погибших нет.

https://www.belta.by/

 
 
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Стрельба началась во время церемонии бракосочетания в церкви. Мужчина открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив как минимум двух человек. Об...
 
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