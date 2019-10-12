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Сборная Беларуси по футболу сыграет дома против Нидерландов. Онлайн матча

13.10.2019 17:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пока что матчи на домашних полях для нашей команды складываются не лучшим образом. Белорусы не только не добились ни одной победы, но даже не забили ни одного гола: Германия (0:2), Северная Ирландия (0:1), Эстония (0:0).

Эту неприятную серию подопечные Михаила Мархеля постараются прервать в матче с командой Нидерландов, которая ведет напряженную борьбу с Германией и Северной Ирландией за путевку на Евро-2020.

Нидерландцы являются одной из топ-команд континента, но белорусы традиционно удачно играют с «оранжевыми» дома. Дважды матчи на стадионе «Динамо» завершались победой хозяев.

Положение в группе перед началом игры: 1. Нидерланды — 12 очков (после 5 матчей), 2. Германия — 12 (5), 3. Северная Ирландия — 12 (6), 4. Беларусь — 4 (6), 5. Эстония — 1 (6).

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Как белорусы сыграют сегодня против Нидерландов?

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Результаты опроса

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.
 
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