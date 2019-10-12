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Сборная Беларуси по футболу сыграет дома против Нидерландов. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.
Пока что матчи на домашних полях для нашей команды складываются не лучшим образом. Белорусы не только не добились ни одной победы, но даже не забили ни одного гола: Германия (0:2), Северная Ирландия (0:1), Эстония (0:0).
Эту неприятную серию подопечные Михаила Мархеля постараются прервать в матче с командой Нидерландов, которая ведет напряженную борьбу с Германией и Северной Ирландией за путевку на Евро-2020.
Нидерландцы являются одной из топ-команд континента, но белорусы традиционно удачно играют с «оранжевыми» дома. Дважды матчи на стадионе «Динамо» завершались победой хозяев.
Положение в группе перед началом игры: 1. Нидерланды — 12 очков (после 5 матчей), 2. Германия — 12 (5), 3. Северная Ирландия — 12 (6), 4. Беларусь — 4 (6), 5. Эстония — 1 (6).
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.00.
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.
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