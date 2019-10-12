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США эвакуируют своих военных из северной Сирии

13.10.2019 18:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

США эвакуируют своих военных из северной Сирии

Свое решение в военном ведомстве объяснили намерением Турции расширить военную операцию против курдов и угрозой вмешательства России и Сирии.

США готовятся эвакуировать около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии в максимально кратчайшие сроки. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«В последние 24 часа мы узнали о намерении Турции расширить границы военной операции и продвигаться на юг и запад. В этом случае американские военнослужащие могут оказаться между противоборствующими армиями», — добавил Эспер.

Глава Пентагона также сообщил, что, по имеющейся у США информации, не исключен вариант, при котором в конфликт могут вмешаться сирийские и российские военные.

«В такой неопределенной ситуации я прошлой ночью переговорил с президентом. После консультаций было принято решение начать вывод наших сил», — сказал Эспер.

Отвечая на вопрос о том, будут ли американцы открывать ответный огонь, Эспер заявил, что у солдат есть право на самооборону и они применят его в случае необходимости.

В ходе интервью телеканалу Fox News Эсперу задали вопрос, почему курды раньше были союзниками США, а теперь Вашингтон отказывает им в помощи и курды готовы обратиться за помощью к России и Сирии. «Мы не подписывались на войну с Турцией, которая является давним союзником по НАТО», — сказал глава Пентагона. Он добавил, что в любом случае 1 тыс. американских солдат не смогут противопоставить 15-тысячной турецкой группировке, у которой есть артиллерийская поддержка и авиация. «Этому конфликту (между турками и курдами) 200 лет. И турки всегда были против того, чтобы мы сотрудничали с курдами. Да, ситуация действительно ужасная», — заявил Эспер.

О решение сократить американский контингент в северной Сирии неделю назад объявил президент Дональд Трамп. Такой шаг позволил Турции начать военную операцию против курдских отрядов, которые во время боев с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организации) в провинциях Ракка, Хасака и Дейр-эз-зор воевали на стороне международной коалиции.

За несколько дней операции поддерживаемые Анкарой отряды сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии сумели занять несколько населенных пунктов на границе двух стран. При этом президент Реджеп Эрдоган заверил, что речь идет лишь о создании буферной зоны глубиной в 30-35 километров, пишет РБК. 

 
 
 
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Свое решение в военном ведомстве объяснили намерением Турции расширить военную операцию против курдов и угрозой вмешательства России и Сирии.
 
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