Volkswagen показал купеобразную версию большого кроссовера Atlas - Cross Sport

Источник материала: Tut.by

В США на заводе Volkswagen в Чаттануге состоялась премьера кроссовера Atlas Cross Sport, которая, по сути, является пятиместной версией большого SUV Atlas для американского рынка.





У нас, напомним, этот кроссовер с тремя рядами сидений продается под именем Teramont. Укороченную версию с переработанной кормой и более сильным наклоном задних стоек немцы в статусе концепт-кара показывали весной 2018 года в Нью-Йорке — серийный же вариант «паркетника» подоспел спустя год. Причем дебют состоялся в Китае — машина для местного рынка называется Teramont X , а до Америки новинка добралась только сейчас в виде Atlas Cross Sport.





От исходного Atlas/Teramont версия Cross Sport отличается уменьшенными габаритами — длина сократилась на 7,1 см (до 4,96 м), а высота на 5,8 см (до 1,72 м). Колесная база (2,98 м) не изменилась. Метаморфозы в облике затронули и оформление передка — у Atlas Cross Sport другая решетка радиатора с тремя хромированными планками и более агрессивный на вид бампер.





А еще в гамме имеется версия R-Line с оригинальными бамперами, большим числом хромированных деталей и 21-дюймовыми колесными дисками — среди «разогретых» моделей Volkswagen она первой примерила обновленный логотип спортивного подразделения концерна. Если коротко — у эмблемы со стилизованной литерой R теперь вытянутое очертание и динамичные изгибы.





Короткий Atlas отличается от длинного и оформлением интерьера. Понятно, что здесь разработчики убрали третий ряд сидений и сократили объем багажника (варьируется от 1141 л до 2203 л со сложенным вторым рядом), но кроме того появился новый руль и измененные дверные панели.





В «базе» у всех Atlas Cross Sport есть системы автоторможения и слежения за «слепыми» зонами, а у машин в богатых комплектациях значатся еще и адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и 10,25-дюймовый экран виртуальной комбинации приборов. Среди прочих опций — передние сиденья с подогревом и вентиляцией, аудиосистема Fender с 12 динамиками и беспроводной зарядник для смартфона.





Отличий от обычного Atlas по части техники нет. На выбор — 238-сильная турбо-«четверка» TSI объемом 2 л или 3,6-литровый атмосферный V6 с отдачей 280 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и могут идти также в комбинации с полным приводом 4Motion (стандартный привод — на переднюю ось).





К американским дилерам Atlas Cross Sport начнут поступать весной следующего года. Возможность появления укороченной версии Teramont в Беларуси и России — вопрос пока открытый.