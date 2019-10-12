ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Volkswagen показал купеобразную версию большого кроссовера Atlas - Cross Sport

13.10.2019 18:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В США на заводе Volkswagen в Чаттануге состоялась премьера кроссовера Atlas Cross Sport, которая, по сути, является пятиместной версией большого SUV Atlas для американского рынка.


У нас, напомним, этот кроссовер с тремя рядами сидений продается под именем Teramont. Укороченную версию с переработанной кормой и более сильным наклоном задних стоек немцы в статусе концепт-кара показывали весной 2018 года в Нью-Йорке — серийный же вариант «паркетника» подоспел спустя год. Причем дебют состоялся в Китае — машина для местного рынка называется Teramont X, а до Америки новинка добралась только сейчас в виде Atlas Cross Sport.


От исходного Atlas/Teramont версия Cross Sport отличается уменьшенными габаритами — длина сократилась на 7,1 см (до 4,96 м), а высота на 5,8 см (до 1,72 м). Колесная база (2,98 м) не изменилась. Метаморфозы в облике затронули и оформление передка — у Atlas Cross Sport другая решетка радиатора с тремя хромированными планками и более агрессивный на вид бампер.


А еще в гамме имеется версия R-Line с оригинальными бамперами, большим числом хромированных деталей и 21-дюймовыми колесными дисками — среди «разогретых» моделей Volkswagen она первой примерила обновленный логотип спортивного подразделения концерна. Если коротко — у эмблемы со стилизованной литерой R теперь вытянутое очертание и динамичные изгибы.


Короткий Atlas отличается от длинного и оформлением интерьера. Понятно, что здесь разработчики убрали третий ряд сидений и сократили объем багажника (варьируется от 1141 л до 2203 л со сложенным вторым рядом), но кроме того появился новый руль и измененные дверные панели.


В «базе» у всех Atlas Cross Sport есть системы автоторможения и слежения за «слепыми» зонами, а у машин в богатых комплектациях значатся еще и адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке и 10,25-дюймовый экран виртуальной комбинации приборов. Среди прочих опций — передние сиденья с подогревом и вентиляцией, аудиосистема Fender с 12 динамиками и беспроводной зарядник для смартфона.


Отличий от обычного Atlas по части техники нет. На выбор — 238-сильная турбо-«четверка» TSI объемом 2 л или 3,6-литровый атмосферный V6 с отдачей 280 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и могут идти также в комбинации с полным приводом 4Motion (стандартный привод — на переднюю ось).


К американским дилерам Atlas Cross Sport начнут поступать весной следующего года. Возможность появления укороченной версии Teramont в Беларуси и России — вопрос пока открытый.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США на заводе Volkswagen в Чаттануге состоялась премьера кроссовера Atlas Cross Sport, которая, по сути, является пятиместной версией большого SUV Atlas для американского рынка.
 
Новости дня
Новости разные
 
США эвакуируют своих военных из северной Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика