В Беларуси введут квоты по трудоустройству людей с инвалидностью

Предполагается, что порядок определения нанимателем квот для приема на работу инвалидов будет определяться президентским указом. Введение квот с 2023 года соответствует сроку, обозначенному Национальным планом действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы.









В организациях будут выделять минимальное количество рабочих мест, предназначенных для людей, которые не могут самостоятельно найти работу из-за инвалидности. При этом квоты будут действовать на средних и крупных предприятиях с численностью работников от 100 человек.



