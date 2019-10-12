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За сутки в белорусских лесах пропало 7 человек, двоих все еще ищут спасатели
Источник материала: Партизан
За минувшие суки сотрудники МЧС приняли несколько сообщений об исчезновении людей в белорусских лесах.
В сумме в разных областях страны пропало в лесных массивах 7 человек. Установлено, что в Докшицком районе пропали две молодые женщины, однако через час они нашлись.
Двоих мужчин и девушку спасатели искали в Шумилинском районе, однако и они в скором времени нашлись.
Однако найти удалось не всех. Например, мужчину 1939 года рождения, который пропал в Ивацевичском районе около деревни Сторожевщина, до сих пор ищут. Исчезла также 70-летняя женщина в лесу около агрогородка Озера под Гродно. О ее местонахождении на данный момент ничего неизвестно.
Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
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За минувшие суки сотрудники МЧС приняли несколько сообщений об исчезновении людей в белорусских лесах.
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