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За сутки в белорусских лесах пропало 7 человек, двоих все еще ищут спасатели

13.10.2019 17:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За минувшие суки сотрудники МЧС приняли несколько сообщений об исчезновении людей в белорусских лесах.

В сумме в разных областях страны пропало в лесных массивах 7 человек. Установлено, что в Докшицком районе пропали две молодые женщины, однако через час они нашлись.

Двоих мужчин и девушку спасатели искали в Шумилинском районе, однако и они в скором времени нашлись.


Однако найти удалось не всех. Например, мужчину 1939 года рождения, который пропал в Ивацевичском районе около деревни Сторожевщина, до сих пор ищут. Исчезла также 70-летняя женщина в лесу около агрогородка Озера под Гродно. О ее местонахождении на данный момент ничего неизвестно.

Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.  
 
Теги: Гродно
 
 
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За минувшие суки сотрудники МЧС приняли несколько сообщений об исчезновении людей в белорусских лесах.
 
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