За сутки в белорусских лесах пропало 7 человек, двоих все еще ищут спасатели

В сумме в разных областях страны пропало в лесных массивах 7 человек. Установлено, что в Докшицком районе пропали две молодые женщины, однако через час они нашлись.





Двоих мужчин и девушку спасатели искали в Шумилинском районе, однако и они в скором времени нашлись.









Однако найти удалось не всех. Например, мужчину 1939 года рождения, который пропал в Ивацевичском районе около деревни Сторожевщина, до сих пор ищут. Исчезла также 70-летняя женщина в лесу около агрогородка Озера под Гродно . О ее местонахождении на данный момент ничего неизвестно.





Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.