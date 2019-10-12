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Секс в самолете: стюардесса рассказала о предпочтениях пассажиров

13.10.2019 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам бортпроводницы, все больше пассажиров перестают пользоваться туалетом, чтобы уединиться.

Стюардесса Хизер Пул, написавшая книгу о работе в авиакомпании, рассказала о предпочтениях занимающихся сексом в самолете пассажиров. Об этом пишет Lenta.ru

По словам бортпроводницы, в последнее время она стала замечать, что люди перестали пользоваться туалетом, чтобы уединиться: «Я обратила внимание на то, что все больше и больше людей не идут в уборную, предпочитая заниматься сексом прямо на своих местах». 

Она добавила, что в таких случаях пассажиры прикрываются пледом и начинают покачиваться из стороны в сторону, поэтому всем совершенно очевидно, чем они занимаются. Чтобы бороться с этим, некоторые стюардессы начинают ходить по проходу с фонариком или становятся неподалеку от пары и громко кашляют. 


Пул отметила, что действия пассажиров на борту лайнера противоречат правилам безопасности, но не являются незаконными: «Однако незаконным считается невыполнение указаний бортпроводников. Поэтому, если стюардесса попросит вас прекратить, вам немедленно придется остановиться».
 
 
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По словам бортпроводницы, все больше пассажиров перестают пользоваться туалетом, чтобы уединиться.
 
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