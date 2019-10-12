Вокруг Национального аэропорта сделают автостоянки по принципу «сухие ноги»

Об этом сообщил журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает БЕЛТА.





"Решение о передаче земель приняли Минский городской и областной Советы депутатов. Процедура движется. Планируется, что вопрос решится до конца этого года", - сказал Анатолий Сивак.





После передачи земель будут рассматриваться вопросы их благоустройства как городской территории. Планируется, что в будущем здесь появятся зоны отдыха, многоярусные стоянки, которые будут соединены коридорами и закрытыми путями с зоной аэропорта по принципу "сухие ноги".