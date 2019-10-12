Минское «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне. Это четвертый проигрыш подряд

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» завершило выездное турне в Континентальной хоккейной лиге поражением от подольского «Витязя» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Отметим, что обе команды показывали открытый хоккей и имели множество возможностей отличиться. Только хозяева свои моменты реализовали, а минчане — нет.

Первый гол в матче был заброшен только на 38-й минуте, когда после броска Швец-Рогового шайба попала в Кирилла Готовца и срикошетила в сетку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В середине третьего периода грубую ошибку допустил Шейн Принс, что привело к выходу 3 на 1 защитника и голу Миро Аалтонена.

А окончательный счет в матче установил Якуб Ержабек, отправивший шайбу в пустые ворота через всю площадку.

«Витязь»: Ежов (Сапрыкин); Евсеенков (К) — Ержабек — Чернов (А) — Швец-Роговой — Макеев; Головков — Лаюнен — Няттинен — Йормакка — Аалтонен (А); Шинкевич — Катичев — Петраков — Комаров — Монс; Пыленков — Колтыгин — Ларичев — Гребенщиков — Моисеев.

«Динамо»: Карнаухов (Толопило); Евенко — Готовец (К) — Паре — А. Костицын (А) — Ковыршин; Ерёменко — Граньяни (А) — Когалев — Шор — Принс; Дерябин — Эллиотт — Мартынов — Степанов — Демков; Знахаренко — Китаров — Аносов — Павленко — Грецкий.

Это поражение стало для «Динамо» самым крупным в сезоне и четвертым подряд. Также «зубры» впервые в чемпионате не забросили ни одной шайбы.

17 ноября команда Крэйга Вудкрофта сыграет дома против нижегородского «Торпедо».

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

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