Так был ли непропуск пешехода? Разбор неоднозначной ситуации на перекрестке

Источник материала: Виртуальный Брест

«Должен ли я был пропускать пешехода?» — с таким вопросом в редакцию обратился житель Бреста, приславший неоднозначную видеозапись. По словам автора ролика, его привлекли к ответственности за то, что он якобы не пропустил человека, шедшего с противоположной стороны тротуара. В этот момент между автомобилем и пешеходом было три-четыре полосы. Что скажет Юрий Краснов?





О каком пешеходе речь?

— Эта тема у всех на устах, и никто не может дать четкого и универсального ответа на вопрос, как правильно уступить дорогу пешеходу, чтобы потом не было претензий со стороны сотрудника ГАИ , который стоит за перекрестком/переходом и фиксирует действия участников дорожного движения, — напоминает о боли автомобилистов ведущий рубрики.

Ситуация, о которой пойдет речь, произошла 4 октября на перекрестке улиц Суворова и Сябровской в Бресте. Разумеется, мы проверили информацию, насколько это возможно. В частности, сопоставили картинку из ролика с данными сервиса «Яндекс.Карты», убедившись, что на видео действительно тот самый пешеходный переход.

Дата, указанная в ролике, совпадает с датой нарушения. Что касается времени, то в постановлении значится 19:10, а в ролике — 19:19. Разница несущественная, и тут тоже не усматриваем ничего подозрительного.





Как утверждает Михаил, его привлекли к ответственности за то, что он якобы не пропустил человека, шедшего с противоположной стороны тротуара.

— В очередной раз пересматривая видео, подумал, что автор ролика мог бы ехать потише, — говорит Юрий Краснов. — Перед ним пересекал дорогу пешеход, которому он проехал чуть ли не по пяткам. По записи кажется, что расстояние приличное, но учтите, что регистратор искажает реальную картинку.

— Могли ли привлечь за непропуск этого пешехода? — задаемся вопросом.





— По сути, водитель проехал, когда человек прошел, — рассуждает ведущий «Разборов...». — Я вообще не припомню случаев, когда в такой ситуации автомобилиста бы штрафовали. Обычно инспектор останавливает и проводит профилактическую беседу, объясняя, чем это чревато.

«Бывало, люди что-то вспоминали, резко разворачивались прямо на переходе, и их сбивали. А еще человек может испугаться надвигающейся машины и инстинктивно податься назад»

Ведущий рубрики объясняет, почему так случается. Для одних водителей безопасное снижение скорости перед переходом оказывается проблематичным! Другие, более опытные, рассчитывают, что человек успеет пройти, то есть решают за пешехода. «Последние искренне считают, что это безопасно. Будучи инспектором, останавливал таких автомобилистов. Некоторые недоумевали: а что я сделал? Или: мне все равно, пускай быстрее ходят! Увы, есть и такие люди в нашем обществе», — отмечает Юрий Краснов.





Вернемся, впрочем, к видео. Все же не верится, что водителя привлекли за непропуск человека, толком еще не вышедшего на проезжую часть. А вдруг речь о другом пешеходе?

При внимательном просмотре ролика можно заметить на ближайшем к водителю участке тротуара три фигуры. Один человек, как мы знаем, пересек дорогу перед автомобилем. Другой (в кроссовках с ярко-белой подошвой) — продолжил движение по тротуару. А третий, если бы сохранил темп, не успел бы дойти до проезжей части.





Звонок водителю: «Спорить времени не было»

Юрий Краснов связывается с Михаилом по телефону, чтобы задать интересующие нас вопросы, главный из которых — «О каком пешеходе речь?» Водитель сразу подтверждает, что речь о человеке, который выходил на проезжую часть с противоположной стороны тротуара. Мужчина утверждает: инспектор указал именно на эту фигуру.

— В ролике нет момента, когда вас остановили сотрудники ГАИ, — обращает внимание ведущий рубрики.





— Это случилось через метров 300—500 после совершения правонарушения. Они догнали меня с включенными маячками. Инспектор подошел, проверил документы. Я попросил назвать причину остановки. Мне ответили, мол, непропуск пешехода на переходе.

— Какие аргументы вы приводили?

— Предложил показать запись с моего регистратора. Инспектор ответил, что нет времени этим заниматься. Тем не менее я смог продемонстрировать ролик, поскольку удалось сразу же закачать его на телефон.

«Я заметил, что между нами было четыре полосы. Не видно, находился ли человек на зебре или на тротуаре. В ответ инспектор сказал, что норма о двух полосах на данный момент не закреплена законодательно, поэтому он привлекает меня к ответственности»

По словам Михаила, запись, которую ему продемонстрировали сотрудники ГАИ, была сделана на телефон. В этом ролике он не увидел ни номеров своего автомобиля, ни положения пешехода.





Однако по факту составлено именно постановление, а не протокол. Это означает, что водитель согласился с нарушением. Михаил отвечает следующее:

— Я предупредил: хочу написать, что не согласен. Но инспектор ответил, что в этом случае он должен был оформлять протокол, в постановлении данную фразу написать не имеет права. К тому же в машине находились жена и ребенок, мы спешили к врачу. Спорить времени не было.

Ведущий «Разборов...» справедливо замечает, что заполнение постановления занимает столько же времени, сколько и заполнение протокола, поэтому объяснение сотрудника ГАИ не совсем понятно.

— На мой взгляд, вы правильно оценили ситуацию, если речь действительно идет о пешеходе, который пересекал дорогу слева направо по ходу движения вашего автомобиля, — дает оценку Юрий Краснов. — Даже не ясно, успел он выйти на проезжую часть или нет. Единственное, мне не понравилось, что вы проехали буквально по пяткам пешехода, пересекавшего проезжую часть перед вами. Надо было дать возможность ему немного пройти.





Автор ролика объясняет, что у машины короткий нос, реальная картина искажена и он не угрожал / не нервировал пешехода.

— В КоАП (Кодексе об административных правонарушениях) есть фраза о непредоставлении преимущества пешеходу, — напоминает Михаил.

— А вот это не важно, — ведущий рубрики явно знает о данном аргументе. — «Предоставить преимущество» и «уступить дорогу пешеходу» — это одно и то же. Хотя есть те, кто утверждает обратное.

Аналогичные ситуации в Гродно и Минске

Споры о том, предоставил водитель преимущество пешеходу или нет, возникли не вчера. Такие ситуации периодически случаются. А после того как регистраторы стали прибором массового использования, эти моменты еще и подкрепляются роликами.

Обычно разногласия возникают при повороте автомобиля направо. Вот одна из ситуаций, которая широко обсуждалась в интернете. В Гродно несколько лет назад автора ролика остановили за непропуск пешехода. Автомобилист задавался вопросом, за что его оштрафовали?

— Ситуация в самом деле очень похожая, — запускает видео Юрий Краснов. — Справа на тротуаре находится девушка. Водитель ждет, когда она начнет движение. На противоположном тротуаре стоят три человека. Автомобиль едет медленно, очень аккуратно. Можно сказать, ползет как черепаха. Я всегда призываю курсантов действовать именно так, даже если пешехода не видно. В случае внезапности — например, при резком появлении велосипедиста или моноколесиста — ты сможешь остановиться сразу. Нельзя такого водителя привлекать!





По словам эксперта, критерии оценки «уступил / не уступил дорогу пешеходу» крайне размыты, что рождает споры. Ведущий «Разборов...» проводит следующее сравнение: «При непредоставлении преимущества другому автомобилю все очевидно: резкое замедление, загорание стоп-сигналов, применение экстренного торможения. Эти признаки легко идентифицировать. А в случае с пешеходами четких примет нет: уступил или не сделал этого?»

«Когда я был сотрудником ГАИ, то оценивал ситуацию глазами водителя. Иногда сам не мог понять — было нарушение или нет. В случае сомнений к ответственности не привлекал. Даже в КоАП сказано, что сомнения трактуются в пользу правонарушителя»

Предложение Юрия Краснова такое: обязать водителей при проезде пешеходных переходов двигаться со скоростью пешехода (5—7 км/ч), даже если на «зебре» человека нет, но есть вероятность его появления.

Еще один похожий ролик был сделан на перекрестке Кропоткина — Хоружей в Минске. Это видео тоже вызвало горячее обсуждение в комментариях в свое время.

— А вот в этой ситуации, как я считаю, водителя остановили правильно, — говорит ведущий рубрики. — Я хорошо знаю этот перекресток. По картинке может показаться, что до пешеходов далеко, но на самом деле нет. Учтите также, что регистратор установлен спереди, а позади еще 5—6 метров кузова автомобиля, и водитель реально мог помешать пешеходам.





Но опять-таки ситуации разделяет тонкая грань, и доля субъективной оценки велика.

Пешеходы как незащищенные участники дорожного движения должны иметь преимущество. Это не обсуждается. Однако в данном вопросе нельзя перегибать палку. Иначе вообще можно остановить движение автомобилей, поворачивающих направо.

— Внося очередные правки в ПДД , эту ситуацию пытаются конкретизировать, чтобы исключить спорные случаи, — подытоживает Юрий Краснов. — Но полной ясности, как мне кажется, все равно не будет: вот выходит человек с тротуара на проезжую часть, а где там полосы? Есть главный критерий — успеет он попасть под машину или нет, но опять же надо учитывать скорость объектов, расстояние и другие факторы. А еще при вынесении решения неплохо было бы спрашивать мнение самого пешехода, но так, чтобы на него не мог повлиять остановленный водитель. Ведь задача ГАИ — не водителей штрафовать, а обеспечивать безопасность людей.