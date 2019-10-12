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Вице-мисс «Краса России» попала в ДТП под Минском
Источник материала: Партизан
Грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Евгения Сметанина.
Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, которую в 2017 году признали первой вице-мисс в конкурсе «Краса России», получила серьезные повреждения в аварии, произошедшей под Минском. Об этом сообщает
Как стало известно, ДТП случилось еще 5 сентября 2019 года.
По имеющейся информации, грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Сметанина.
Сообщается, что девушка получила многочисленные травмы.
Как известно, в результате аварии ей раздробило плечо. Кроме того, у девушки случился перелом обеих ключиц, а также пальцев правой руки, ног.
На данный момент Сметанина восстанавливается от полученных травм. Девушке предстоит еще пройти ряд операций.
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Грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Евгения Сметанина.
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