Вице-мисс «Краса России» попала в ДТП под Минском













РИА «Новости». Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, которую в 2017 году признали первой вице-мисс в конкурсе «Краса России», получила серьезные повреждения в аварии, произошедшей под Минском. Об этом сообщает





Как стало известно, ДТП случилось еще 5 сентября 2019 года.





По имеющейся информации, грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Сметанина.





Сообщается, что девушка получила многочисленные травмы.









Как известно, в результате аварии ей раздробило плечо. Кроме того, у девушки случился перелом обеих ключиц, а также пальцев правой руки, ног.





На данный момент Сметанина восстанавливается от полученных травм. Девушке предстоит еще пройти ряд операций.