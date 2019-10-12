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Вице-мисс «Краса России» попала в ДТП под Минском

13.10.2019 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Евгения Сметанина.




Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, которую в 2017 году признали первой вице-мисс в конкурсе «Краса России», получила серьезные повреждения в аварии, произошедшей под Минском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, ДТП случилось еще 5 сентября 2019 года.

По имеющейся информации, грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Сметанина.

Сообщается, что девушка получила многочисленные травмы.


Как известно, в результате аварии ей раздробило плечо. Кроме того, у девушки случился перелом обеих ключиц, а также пальцев правой руки, ног.

На данный момент Сметанина восстанавливается от полученных травм. Девушке предстоит еще пройти ряд операций.
 
 
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Грузовик столкнулся с машиной, в которой находилась Евгения Сметанина.
 
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