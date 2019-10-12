Об этом он заявил 12 октября в своей авторской передаче "Будем наблюдать".





"Честно, у меня ощущение, не знание, а ощущение, что ни хрена 8 декабря с точки зрения того, чтобы собирать шмотки, не произойдет. Очень много скепсиса. Но это ощущение. У всех...", - отметил Алексей Венедиктов, который, к слову, на этой неделе несколько дней провел в Минске





В частности, главред "Эха", по его словам, встретился с послом России в Беларуси Дмитрием Мезинцевым, министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, а также посетил международную конференцию "Минский диалог", в которой приняли участие ряд бывших высокопоставленных чиновников Евросоюза.









Венедиктов также высказался о дальнейших перспективах белорусско-российской интеграции:



