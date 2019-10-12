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Россияне назвали самые скучные города Европы для отпуска. Попал ли в список Минск?

13.10.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские туристы отнесли Минск к списку скучных городов для путешествий, сообщает корреспондент «Минск-Новости» со ссылкой на Aviasales.






Специалисты сервиса провели опрос в соцсетях. Согласно результатам, 30% респондентов считают скучным для путешествия Хельсинки. По их мнению, все портит плохая погода и небольшое количество достопримечательностей. Часть респондентов считают скучным отпуск в Братиславе. 15% опрошенных пожалели об отпуске в Карловых Варах: мало развлечений, город маленький, некуда сходить. Около 10% огорчились поездкой в Мюнхен. Неинтересными для части российских туристов оказались столица Польши Варшава, итальянская Пиза, литовский Вильнюс и белорусский Минск.
 
Теги: Минск
 
 
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Российские туристы отнесли Минск к списку скучных городов для путешествий, сообщает корреспондент «Минск-Новости» со ссылкой на Aviasales.
 
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