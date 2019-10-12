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Когда появится зубробус? Рассказываем об изнанке белорусского автопрома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Событие, давшее информационный повод, на неделе организовал Минский автомобильный завод. Предприятие представило автобус третьего поколения – МАЗ-303, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новый экстерьер, двигатель класса Евро-6, полуторные сиденья и зарядки для смартфонов в салоне.
Но не габариты, не двигатель и даже не новый интерьер не произвели такого впечатления, как внешний вид автобуса. Говорят, похож на зубра. Судя по всему, речь о характерной «горбинке» сверху. На заводе журналистам пояснили: этот экстерьер отчасти демонстрирует, как будут выглядеть новые модели МАЗ. Что важно, дизайн полностью белорусский. Вот мы и задумались: а что вообще представляет собой белорусская школа автодизайна?
Павлу всего 16, а он уже рисует автомобили будущего. Пока, правда, честно признаётся: скорее совершенствует действующие модели. Но ведь их дизайнеры, из крутых европейских ателье, также начинали свой путь – с рисунка.
Ничего не меняется и после у взрослых дизайнеров. Сначала идея, затем рисунок и только после – создание модели. Третье поколение автобусов МАЗ – это новая ступень.
Мы говорим о белорусской школе промышленного дизайна. В голове – зубр. Задумка. В проекциях – зубр. Исполнение. По факту – необычный с горбинкой автобус, точнее зубробус.
Артём Щербицкий, инженер-конструктор, автор дизайна автобуса МАЗ-303:
Это абсолютно белорусская разработка: от идеи до конструктива. Причём от второго поколения автобусов МАЗ зубробус отличается всем, не только дизайном. Сплошные оцинкованные листы по бокам корпуса заменили на съёмные взаимозаменяемые панели. Услышали пожелания заказчиков – их сейчас хватает и в северных странах, и в южных. И что особенно радует – требовательный заказчик появился и в нашей стране.
Иван Войтешонок, начальник отдела компоновки автобусов, ведущий разработчик МАЗ-303:
Это низкая посадка, большая колёсная база, максимально возможное пространство на низком полу и на этом же уровне – максимальное количество сидений.
Это вам не ламповый ЗИС-155, колесивший по Минску полвека назад. Внешне он меня, мальчишку, завораживал своим дизайном. Но вот внутри всё было не так радужно. Спустя годы мне объяснили, в чём была проблема.
Иван Войтешонок:
Уже в момент разработки идеи дизайнеру необходимо учесть десятки, если не сотни нюансов. Кроме комфорта пассажиров, не менее важен и вопрос их безопасности.
Евгений Поболовец, корреспондент:
В Объединённом институте машиностроения сегодня, по сути, собраны лучшие промышленные дизайнеры. Свои руки они прикладывают не только к сторонним проектам: от комбайнов до станков. В XXI веке и обычный станок должен иметь яркий, запоминающийся дизайн. Но и сами придумывают, испытывают и внедряют в жизнь практические разработки.
Сергей Поддубко, генеральный директор Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
С этим пока проблема. На 100 % белорусский легковой автомобиль, тем более электромобиль, выйти пока не удаётся. Но хотим. И видим тут два пути развития – совместные проекты с китайцами сейчас и свои разработки в перспективе.
Начинаем с малых форм, зато сразу – целая линейка авто. Лёгкие, дешёвые, из композитных материалов. Такси, полицейские, туристические машинки.
Сергей Поддубко:
А это – мобильные демпферные устройства. Тоже белорусская разработка – уникальная на постсоветском пространстве.
Нужна такая установка для смягчения удара автомобиля о работающий на дороге служебный транспорт. Зазевался водитель, не среагировал, уснул – мало ли что? Эта разработка сохранит жизнь ему и его пассажирам.
Алексей Шмелёв, заместитель генерального директора по научной работе Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Кто-то рисует, кто-то занимается 3D-моделированием. За каждой моделью авто – многолетний труд сотен, если не тысяч, людей. Не только дизайнеров.
Илья Щур, заместитель начальника отдела промышленного дизайна Объединённого института машиностроения НАН Беларуси:
Алексей Масленников, преподаватель промышленного дизайна:
Алексей сегодня помогает Павлу постигать сложный мир промышленного дизайна. Хотя и сам не скрывает: давно хочется выйти на более высокий уровень. Ведь белорусская дизайнерская школа развивается не хуже айтишной сферы.
Нам уже презентовали будущие тракторы МТЗ – там тоже интригующий дизайн. Ну а кому тесно в своей стране, можно отправиться покорять Запад. Таких примеров тоже хватает.
Алексей Масленников:
Не менее амбициозен и Павел. И кто знает, возможно, дизайн того самого, столь ожидаемого, чисто белорусского электромобиля будет рук этого молодого парня?
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Новости Беларуси. Событие, давшее информационный повод, на неделе организовал Минский автомобильный завод. Предприятие представило автобус третьего поколения –...
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