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Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусских вузах начнут готовить социальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С этого учебного года новую дисциплину вводят в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. В Беларуси это впервые, системной подготовки по социальному предпринимательству в наших вузах пока нет.
Зато есть само социальное предпринимательство. Развитие это направление получило относительно недавно, но удачно реализованных проектов уже очень много.
У нее тоже есть второе имя. Мама Фаня – «мама» всех больничных клоунов Беларуси. 10 лет назад Марина Ермакова на стажировке в Италии узнала, как помогать больным, даря позитивные эмоции. С тех пор красный клоунский нос – частый гость гомельских клиник.
Марина Ермакова, руководитель движения больничных клоунов:
Больничный клоун не просто волонтер. Одного желания дарить добро здесь мало. Прежде чем «выйти в больницу», нужно пройти серьезную подготовку: курсы психологии, сценического мастерства, клоунады, актерской речи и пластики.
И, конечно, предоставить справку о безупречном здоровье: ведь их зрителям хватает и своих диагнозов.
Ольга Гринь, больничный клоун:
За 10 лет Фанни Ноуз выросли в настоящее движение. Теперь больничные клоуны есть во всех областных центрах страны, и им нужен свой дом.
Базой для подготовки и стажировки должен стать собственный театр. Заработать на него клоуны решили тем, что умеют лучше всего. Постановки, которые раньше могли увидеть только пациенты клиник, станут доступны широкому зрителю.
О том, как важна поддержка в трудную минуту, отлично знает Алена Гербаносенко. Несчастный случай пять лет назад перевернул ее мир с ног на голову. Но сидеть и плакать не в ее правилах. Вместо этого девушка решила жить полной жизнью. И главное, не только для себя.
Она с нетерпением ждет первых шагов своего Артемия. Считает рождение сына главным счастьем в жизни. Сама водит автомобиль: недавно вернулась из путешествия в 5 тысяч километров. А еще планирует открыть первую в полумиллионном Гомеле студию красоты с безбарьерной средой. Алена уверена: возможность быть красивой должна иметь каждая женщина.
Алена Гербаносенко, жительница Гомеля:
Пока же Алена практикуется на маме. Праздничный маникюр – самое малое, чем можно выразить свою любовь и благодарность за поддержку.
Валентина Гербаносенко, жительница Гомеля:
Оказывается, на родительских советах тоже можно заработать. Психолог Мариан Голуб и его жена Ольга вот уже несколько лет успешно консультируют другие семьи. Благо, у самих богатый опыт. Сейчас в семье Голуб ждут появление шестого ребенка.
Мариан Голуб, многодетный отец:
Когда-то знания о родах, воспитании и прочих житейских премудростях веками передавались от матери дочери, от отца сыну. Но времена изменились и успешный, пусть и чужой семейный опыт, в обществе востребован не меньше, чем любая другая актуальная информация. В 2019 году Ольга получила орден Матери, но не менее важная награда – отзывы женщин, которым ее советы помогают родить и воспитывать детей.
Ольга Голуб, многодетная мама:
Монетизируя личный родительский опыт, с одной стороны они обеспечивают достаток собственной большой семье, с другой – помогают людям построить крепкие взаимоотношения и не совершать лишних ошибок.
От такой деятельности в выигрыше оказывается все общество в целом.
Александр Добриян, корреспондент:
Привыкнуть к тому, что социальным может быть не только жилье или выплаты, но еще и бизнес, непросто, но такова реальность. В Беларуси все больше людей рассматривают свое дело не только с позиции получения личной выгоды.
Оксана Шевченко, бизнес-тренер:
Такая социальная самоокупаемость – залог устойчивого развития всего общества. В Беларуси этому теперь будут еще и официально учить. Школы социальных предпринимателей уже открылись в Гомеле, Минске и Гродно. С 2019 года специальная дисциплина появилась и в вузе. Первыми в стране учить превращать мечты в полезный бизнес будут в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого.
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Новости Беларуси. В белорусских вузах начнут готовить социальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С этого учебного года новую дисциплину...
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