Гол Евгения Василевского принес победу «Спарте» в первом полуфинальном матче на Кубок регионов

Источник материала: Новости Волковыска

В субботу в Минске на стадионе БГАТУ состоялся первый полуфинальный матч Кубка регионов по футболу, в котором «Спарта» одержала победу над столичным «Фениксом».

Встреча завершилась со счетом 0:1. Автором единственного гола на 38-й минуте стал лучший игрок чемпионата Гродненщины прошлого года Евгений Василевский.

На последней минуте первого тайма хозяева имели отличную возможность сравнять счет в матче. За игру рукой в штрафной площади в ворота гостей был назначен пенальти. Но голкипер спартанцев Виталий Василенко «Бертез» оставил свои ворота неприкосновенными, отразив одиннадцатиметровый.

Второй тайм выдался нервным для обеих команд. По итогу три желтых карточки были показаны арбитром в поле столичным игрокам и пять «горчичников» – подопечным Виталия Шестака.

Ответный матч команды проведут в Красносельском 19 октября.

В другом полуфинальном противостоянии «Полоцк-2019» разгромил «Ливадию» 4:1.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в сообществе «Спарты» в соцсети Вконтакте.



























































