ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия досрочно вышла на Евро

13.10.2019 20:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная России под управлением Черчесова доказывает, что ее результат на чемпионате мира — это не случайность. Команда за два матча до завершения отборочного цикла вышла в финальную часть Евро-2020.


Фото: Reuters

Отметим, что до России это сделали сборная Бельгии (играет в одной группе с Россией) и Италии.

Для того, чтобы выйти на Евро, сборной России достаточно было не проиграть в гостях Кипру. И это ей легко удалось. Уже на 9-й минуте гол после ошибки защитника забил Денис Черышев, а спустя 14 минут он же отдал голевой пас Магомеду Оздоеву.

На 28-й минуте Кипру стало еще тяжелее — после жесткого удара по ноге Петрова был удален Константинос Лайфис, а на 40-й минуте сборной пришлось поменять голкипера.

На 78-й минуте свой девятый гол в отборочном цикле забил капитан россиян Артем Дзюба (с подачи Черышева). На 89-й минуте 4-й мяч забил Александр Головин с подачи Дзюбы. А окончательный счет 5:0 (опять же с подачи Дзюбы) установил Денис Черышев.

В группе I Россия пока занимает вторую строчку с 21 очком, отставая на 3 очка от сборной Бельгии. При этом командам предстоит очный поединок в России, который пройдет 16 ноября.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У них есть шанс выйти даже с первого места в группе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшие солдаты-срочники зарабатывали на жизнь закладками наркотиков. Теперь их будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика