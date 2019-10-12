Россия досрочно вышла на Евро

Источник материала: Tut.by

Сборная России под управлением Черчесова доказывает, что ее результат на чемпионате мира — это не случайность. Команда за два матча до завершения отборочного цикла вышла в финальную часть Евро-2020.



Фото: Reuters

Отметим, что до России это сделали сборная Бельгии (играет в одной группе с Россией) и Италии.

Для того, чтобы выйти на Евро, сборной России достаточно было не проиграть в гостях Кипру. И это ей легко удалось. Уже на 9-й минуте гол после ошибки защитника забил Денис Черышев, а спустя 14 минут он же отдал голевой пас Магомеду Оздоеву.

На 28-й минуте Кипру стало еще тяжелее — после жесткого удара по ноге Петрова был удален Константинос Лайфис, а на 40-й минуте сборной пришлось поменять голкипера.

На 78-й минуте свой девятый гол в отборочном цикле забил капитан россиян Артем Дзюба (с подачи Черышева). На 89-й минуте 4-й мяч забил Александр Головин с подачи Дзюбы. А окончательный счет 5:0 (опять же с подачи Дзюбы) установил Денис Черышев.

В группе I Россия пока занимает вторую строчку с 21 очком, отставая на 3 очка от сборной Бельгии. При этом командам предстоит очный поединок в России, который пройдет 16 ноября.