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Бывшие солдаты-срочники зарабатывали на жизнь закладками наркотиков. Теперь их будут судить

13.10.2019 20:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двух жителей Гомельской и Гродненской областей обвиняют в незаконном обороте наркотиков в Минске, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.

Парни познакомились во время срочной службы. Демобилизовавшись, приехали в столицу, чтобы трудоустроиться на стройку. Однако хорошей работы они не нашли и в конце мая нынешнего года откликнулись на предложение интернет-магазина, занимающегося распространением наркотиков и психотропов.

– Парни приобрели более 350 г запрещенных к обороту веществ, которые расфасовывали на съемной квартире. Соблюдая меры конспирации, они делали закладки на территории Московского района столицы и в Минском районе, – рассказал заместитель прокурора Московского района Иван Макаров. – В ходе проведенных сотрудниками наркоконтроля оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято более 250 г особо опасного психотропного вещества.


В материалах уголовного дела имеется информация о совершении обвиняемыми около 300 закладок, за каждую из которых неустановленное лицо перечисляло на их банковские счета «зарплату». Вину парни признали полностью. Преступление они совершили из корыстных побуждений. В настоящий момент молодые люди находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

– Кроме того, в ходе следствия было установлено, что два других их сослуживца также занимались распространением наркотиков, работая на тот же интернет-магазин. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК, проводится расследование, – отметил Иван Юрьевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Двух жителей Гомельской и Гродненской областей обвиняют в незаконном обороте наркотиков в Минске, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в...
 
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