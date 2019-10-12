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«У нас дома такая движуха!» Как в Беларуси выбирали «Семью года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня в самом прямом значении этого слова о семье, основа основ которой – мама. 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, будем отмечать День матери, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Большое число мероприятий, посвященных Дню матери, пройдет на следующей неделе. Ну а праздновать начали уже на этой – накануне состоялся финал конкурса «Семья года».
Шутки шутками, а спокойных минут за день, проведённый с этой большой семьёй, было немного. Зато юмора и теплоты – с избытком.
Кажется, что проще – собраться в кадре всей семьёй? Но только не для Бычковских. 8 детей – от 2 до 22 лет. У каждого свои интересы, заботы, проблемы и так каждый день. Но вместе они сила. А за время конкурса ощутили это еще больше.
Накануне конкурса папе и маме пришлось вернуться на школьную сцену. Здесь без устали оттачивают свои творческие номера. Хотя нет, устают, конечно, даже самые непоседливые. Подбадривают друг друга шуточками и идут дальше к общей цели.
Парадокс. Сложнее всего в выступлении даются обнимашки. Все по привычке облепливают маму, сбивая сценический рисунок и нервируя режиссёра.
Впрочем, за этой кутерьмой и непосредственностью и есть их идеальная семья. Самая настоящая.
Ольга Бычковская, финалист IV Республиканского конкурса «Семья года»:
Дмитрий Бычковский, финалист IV Республиканского конкурса «Семья года»:
Семья – это работа, это большой труд, и когда смотришь на большие счастливые семьи, которые долго прожили, надо им завидовать. Потому что они много что прошли в жизни.
Не столь многочисленным семьям сложно представить, как справиться с домашними хлопотами в таком масштабе. А вот с отдыхом сложнее. Даже в отпуск – как на работу.
Дмитрий Бычковский:
Главное, за что Ольга и Дмитрий благодарны конкурсу – их семья стала на частичку больше. Для Паши из детского дома они теперь патронатные родители. Но это пока.
Вообще о такой возможности для семей, готовых делиться своим теплом, и рассказывали со сцены, презентуя свой социальный проект.
С заданием придумать социальный проект каждая семья справилась по-своему. Вот две пары двойняшек из гомельской семьи Никитиных на личном примере показали, почему спорт – это круто. А брестчане Котик за экологическую моду продефилировали в костюмах из вчерашнего мусора. А Никитины из Могилёва навестили детские дома и больницы, организовав настоящий семейный театр. Чтобы творчески рассказать о своих идеях, репетировали несколько недель.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Победить хотелось всем, но проигравших не было. Самое ценное, что вынесли участники: их и без того дружные семьи сплотились ещё больше. А главная награда ждёт дома – в их семейном счастье.
Александра Никитина, победитель IV Республиканского конкурса «Семья года»:
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Новости Беларуси. Сегодня в самом прямом значении этого слова о семье, основа основ которой – мама. 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, будем отмечать...
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