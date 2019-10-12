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В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот день нельзя провести в привычном ритме. К тому же соблазнов здесь неприлично много.
Кажется, в этом году акцент сместился на гастрономический шик. На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика!
Для приготовления гигантского сулугуни потребовалось более тонны молока. Сыр диаметром 1,5 метра разошелся среди гостей на ура.
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Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разыграли сыр...
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