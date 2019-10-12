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В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

13.10.2019 23:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Этот день нельзя провести в привычном ритме. К тому же соблазнов здесь неприлично много.

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Кажется, в этом году акцент сместился на гастрономический шик. На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика!

В Слуцке сделали сыр размером с колесо грузовика

Для приготовления гигантского сулугуни потребовалось более тонны молока. Сыр диаметром 1,5 метра разошелся среди гостей на ура.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

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Новости Беларуси. «Дожинки» – главный для сельчан выходной в рабочему году. Праздник прошел в Борисове, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Разыграли сыр...
 
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