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«Бывают очень приятные открытия». Кто из белорусов получит лицензию на ОИ-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси Олимпиада. В мире спорта это самое магическое слово. Любой атлет мечтает хотя бы побывать на главном старте четырехлетия, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Там собирается все элита, весь цвет спортивного общества.
Ни для кого не секрет, что вся жизнь спортсмена, по сути, это четырехлетний цикл: от одной олимпиады и до другой олимпиады. До старта турнира в Токио остается совсем немного времени. И каждый из участников захочет доказать, что именно он быстрее, выше, сильнее.
Квалифицироваться на Олимпиаду – это уже подвиг. Ведь соискателей лицензий тысячи, а сами квоты – товар штучный. К слову, разыгрываться право поездки в Японию будет вплоть до начала июля. Но есть те, кто может не переживать и спокойно готовиться к Токио-2020.
62 лицензии и 30 из них – именные. Таков на сегодняшний день наш олимпийский багаж.
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси:
Чуточку хуже, чем перед лондонской Олимпиадой, но тогда впервые в суверенной истории право выступить на Олимпиаде добились наши футболисты. Если мы условно их отнимем, то картина примерно такая же получится, как и сейчас.
В каждом виде спорта отбор на главные игры четырехлетия идет по своему графику и расписанию. В некоторых зарабатываются рейтинговые очки, в других нужно быть на пьедестале мировых и европейских чемпионатов. На сегодня белорусы заработали квоты в 13 видах. Среди них и те, в которых мы традиционно сильны: гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая. 12 спортсменов в первой из этих дисциплин и 4 во второй. Наши грации получили 7 лицензий. В художественной гимнастике белорусские представительницы одни из законодательниц мод. Как собственно и во всех видах борьбы. Но здесь у нас пока откровенный недобор: по одной лицензии у вольников и классиков.
Небезосновательно рассчитываем на олимпийский успех отечественных легкоатлетов, хотя с мирового первенства в Дохе они и вернулись ни с чем. Сейчас у нас 16 лицензий, к слову, все они именные. Среди тех, кто уже отобрался, как опытные Недосеков, Талай, Холодович, Мазуренок, Герман, так и молодые атлеты.
Владимир Нестерович:
Многочисленной обещает быть и белорусская дружина пловцов, пока здесь 10 лицензий. Особо хочется отметить Игоря Бокия, того самого 11-кратного паралимпийского чемпиона, обладателя 10 действующих мировых рекордов в паралимпийском плавании. Он выполнил квалификационные требования на дистанции 200 метров вольным стилем и выступит в Токио в состязаниях здоровых спортсменов.
Молодая кровь в команде – Анастасия Шкурдай. Для нее это будет дебютная Олимпиада.
Именные лицензии у пятиборок Ольги Силкиной и Ирины Просенцовой. Не подвели и стрелки-винтовочники: опытный Юрий Щербацевич и юная Мария Мартынова, продолжательница славных традиций своего отца.
Владимир Нестерович:
Не списываем со счетов белорусских лучников. На их счету три лицензии, у представителей парусного спорта – две, а у велошоссе и спортивной гимнастики – по одной.
Не станем забывать, что розыгрыш олимпийских квот будет идти буквально до самого начала Игр в Токио. Последними закроют списки допущенных к Олимпиаде представители гребли на байдарках и каноэ, плавания, современного пятиборья, прыжков на батуте и «королевы спорта» – легкой атлетики.
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Новости Беларуси Олимпиада. В мире спорта это самое магическое слово. Любой атлет мечтает хотя бы побывать на главном старте четырехлетия, сообщили в программе...
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