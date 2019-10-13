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Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)

13.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)

Октябрьский воскресный день порадовал заболотчан погодой. Вот и поспешили на праздник стар и млад. И не пожалели. От души угощали земляков хозяюшки агроусадьбы «Е-мое». Вкусными были и солдатская каша и чай с лимоном, которых не жалели военнослужащие пограничной заставы «Заболоть» Владислав Чапля и Радион Лавринович. А сколько занятий для души было у детворы! Младшие катались на «уточке», а постарше опробовали «центрифугу» и постреляли в импровизированном тире.


Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)

Не успели оглянуться, как в гости пожаловали стряпухи. На лошади из Начи прибыла Людмила Лебедевич с группой поддержки. Музыканты собрались просто на подбор: даже на крышках от кастрюль сыграли. А какой романтический ужин Люда приготовила! Блины с «мачанкай» — вот что надо настоящему мужчине, уверена она. Выдумщица и озорница и победила в конкурсе.


Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)

Самой оригинальной стряпухой была Анна Неделько из Больтишек. Она решила приготовить любимому романтический завтрак и соорудила все необходимое для пикника в осенних желтых и багряных листьях. У Анны нашелся поклонник, который поддерживал хозяюшку весть конкурс — Вадим Титов из Минска. В Заболоти он не первый год на празднике. По душе ему гостеприимство сельчан, обещал с выездной торговлей приехать и в следующем году.

Стряпуха Оксана Козарь из Дотишек умеет произвести впечатление. Ее поделка-символ праздника из капусты — просто загляденье. Интересные новогоднюю и рождественскую композиции составили Тереса Банцевич из Радуни и Анжела Ладыш из Погородной. Очень романтичной была Валентина Янкович из Гирок. Наверняка, не один присутствующий мужчина подумал: повезло тому, кто придет к ней на ужин.


Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)

Вскоре на танцпол заболотчан и гостей позвала музыка. Пели для земляков артисты Вороновщины, народный ансамбль песни и танца «Лидчанка» и Сергей Славянский. Выступление белорусской звезды — подарок труженикам от руководства КСУП «Гирки».

Композиции сменяли друг друга до позднего вечера. Праздник сплотил сельчан и поднял настроение перед новой рабочей неделей.


Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)
Стряпухи были чудо-хороши. В агрогородке Заболоть прошло брендовое мероприятие (Фото)

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
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Октябрьский воскресный день порадовал заболотчан погодой. Вот и поспешили на праздник стар и млад. И не пожалели. От души угощали земляков хозяюшки агроусадьбы...
 
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