Сборная Беларуси проиграла Нидерландам, но смогла забить первый и уже единственный гол дома

Беларусь — Нидерланды — 1:2





Судьи: Т. Сидиропулос, П. Костарас, Л. Димитриадис (все — Греция).





Беларусь: Гутор — Веретило, Мартынович (к), Наумов, Поляков — Драгун, Яблонский — Ковалев (Скавыш, 60), Бахар (Эбонг, 70), Стасевич — Лаптев (Шевченко, 83).





Нидерланды: Силлессен — Блинд, ван Дейк (к), де Лихт, Фелтман — Френки де Йонг, де Беек (де Роон, 67) — Промес (Лююк де Йонг, 67), Вейналдюм, Берхвейн (Бабел, 89) — Мален.





Голы: 0:1 — Вейналдюм (32). 0:2 — Вейналдюм (41). 1:2 — Драгун (54).





Предупреждения: Бахар (51), Стасевич (57), Мартынович (62), Наумов (91+).





Матчи на домашних полях для нашей команды складываются не лучшим образом. Белорусы не только не добились ни одной победы, но даже перед этой игрой не забили ни одного гола: Германия (0:2), Северная Ирландия (0:1), Эстония (0:0).





Эту неприятную серию подопечные Михаила Мархеля постарались прервать в матче с командой Нидерландов, которая ведет напряженную борьбу с Германией и Северной Ирландией за путевку на Евро-2020.





Нидерландцы являются одной из топ-команд континента, но белорусы традиционно удачно играют с «оранжевыми» дома. Дважды матчи на стадионе «Динамо» завершались победой хозяев.





Сборная Нидерландов приехала в Минск, имея 12 очков после пяти игр. Столько же баллов было у Германии и Северной Ирландии. Команде Кумана важно было увезти из Беларуси максимум очков. И у них это получилось. Впрочем, белорусы, как могли, но дали бой.









С первых минут гости забрали мяч под свой контроль и приступили к позиционным атакам на ворота. Наши игроки надеялись на фактурного форварда Дениса Лаптева, который способен зацепиться за мяч и дотащить его до ворот соперника. И пару раз у Дениса это получалось, он же на 26-й минуте мог открыть счет.





Дело было так. Нападающий протащил мяч до вратарской площади гостей, попробовал обыграть защитника, но случился лишь угловой. Игорь Стасевич навесил, мяч пометался по штрафной, отскочил к Лаптеву, который с разворота ударил по воротам с метров шести. Но, увы, не попал из довольно выгодной позиции.





Гостей это взбодрило, они ускорились и на 32-й минуте открыли счет. Наша оборона не удержала Джорджиньо Вейналдума, который головой отправил мяч в «девятку» ворот Александра Гутора.





Наш голкипер совершил отчаянный прыжок, но мяч не парировал. Через девять минут Вейналдум оформил дубль, красивым, дальним ударом послав мяч в дальний от нашего вратаря угол.





После перерыва белорусы попробовали быстро вернуться в игру и на 46-й минуте Игорь Стасевич мог сократить отставание в счете, но не попал в створ из выгодной позиции.





Впрочем, на 54-й минуте наша сборная все-таки забила первый и последний домашний гол в этом отборочном цикле. Денис Поляков навесил в штрафную противника, Станислав Драгун выпрыгнул и послал мяч в сетку.





Отметим, что по телетрансляции гол был забит на 53-й минуте, которая для БАТЭ имеет особенное значение. Но сайт УЕФА зафиксировал взятие ворот на 54-й.





Гол несколько взбодрил нашу команду, которая смелее побежала вперед. Но соперник больше не ошибался, а даже мог два раза забить нам. На 79-й минуте Мален получил мяч в штрафной и просто расстреливал Гутора, но Александр блестяще парировал удар с близкой дистанции. На третьей добавленной минуте Вейналдум мог оформить хет-трик, но споткнулся и не смог ударить по мячу.





Победа Нидерландов оставляет команду с 15-ю очками на первом месте в группе С, но у Германии есть игра в запасе.





Наша сборная с четырьмя баллами продолжает находиться на четвертом месте. В ноябре мы сыграем против немцев, это будет последний матч этого отборочного цикла.



