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Сборная Беларуси проиграла Нидерландам, но смогла забить первый и уже единственный гол дома

13.10.2019 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по футболу провела свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020. Команда Михаила Мархеля проиграла со счетом 1:2.

Беларусь — Нидерланды — 1:2
Минск. Стадион «Динамо».

Судьи: Т. Сидиропулос, П. Костарас, Л. Димитриадис (все — Греция).

Беларусь: Гутор — Веретило, Мартынович (к), Наумов, Поляков — Драгун, Яблонский — Ковалев (Скавыш, 60), Бахар (Эбонг, 70), Стасевич — Лаптев (Шевченко, 83).

Нидерланды: Силлессен — Блинд, ван Дейк (к), де Лихт, Фелтман — Френки де Йонг, де Беек (де Роон, 67) — Промес (Лююк де Йонг, 67), Вейналдюм, Берхвейн (Бабел, 89) — Мален.

Голы: 0:1 — Вейналдюм (32). 0:2 — Вейналдюм (41). 1:2 — Драгун (54).

Предупреждения: Бахар (51), Стасевич (57), Мартынович (62), Наумов (91+).

Матчи на домашних полях для нашей команды складываются не лучшим образом. Белорусы не только не добились ни одной победы, но даже перед этой игрой не забили ни одного гола: Германия (0:2), Северная Ирландия (0:1), Эстония (0:0).

Эту неприятную серию подопечные Михаила Мархеля постарались прервать в матче с командой Нидерландов, которая ведет напряженную борьбу с Германией и Северной Ирландией за путевку на Евро-2020.

Нидерландцы являются одной из топ-команд континента, но белорусы традиционно удачно играют с «оранжевыми» дома. Дважды матчи на стадионе «Динамо» завершались победой хозяев.

Сборная Нидерландов приехала в Минск, имея 12 очков после пяти игр. Столько же баллов было у Германии и Северной Ирландии. Команде Кумана важно было увезти из Беларуси максимум очков. И у них это получилось. Впрочем, белорусы, как могли, но дали бой.


С первых минут гости забрали мяч под свой контроль и приступили к позиционным атакам на ворота. Наши игроки надеялись на фактурного форварда Дениса Лаптева, который способен зацепиться за мяч и дотащить его до ворот соперника. И пару раз у Дениса это получалось, он же на 26-й минуте мог открыть счет.

Дело было так. Нападающий протащил мяч до вратарской площади гостей, попробовал обыграть защитника, но случился лишь угловой. Игорь Стасевич навесил, мяч пометался по штрафной, отскочил к Лаптеву, который с разворота ударил по воротам с метров шести. Но, увы, не попал из довольно выгодной позиции.

Гостей это взбодрило, они ускорились и на 32-й минуте открыли счет. Наша оборона не удержала Джорджиньо Вейналдума, который головой отправил мяч в «девятку» ворот Александра Гутора.

Наш голкипер совершил отчаянный прыжок, но мяч не парировал. Через девять минут Вейналдум оформил дубль, красивым, дальним ударом послав мяч в дальний от нашего вратаря угол.

После перерыва белорусы попробовали быстро вернуться в игру и на 46-й минуте Игорь Стасевич мог сократить отставание в счете, но не попал в створ из выгодной позиции.

Впрочем, на 54-й минуте наша сборная все-таки забила первый и последний домашний гол в этом отборочном цикле. Денис Поляков навесил в штрафную противника, Станислав Драгун выпрыгнул и послал мяч в сетку.

Отметим, что по телетрансляции гол был забит на 53-й минуте, которая для БАТЭ имеет особенное значение. Но сайт УЕФА зафиксировал взятие ворот на 54-й.

Гол несколько взбодрил нашу команду, которая смелее побежала вперед. Но соперник больше не ошибался, а даже мог два раза забить нам. На 79-й минуте Мален получил мяч в штрафной и просто расстреливал Гутора, но Александр блестяще парировал удар с близкой дистанции. На третьей добавленной минуте Вейналдум мог оформить хет-трик, но споткнулся и не смог ударить по мячу.

Победа Нидерландов оставляет команду с 15-ю очками на первом месте в группе С, но у Германии есть игра в запасе.

Наша сборная с четырьмя баллами продолжает находиться на четвертом месте. В ноябре мы сыграем против немцев, это будет последний матч этого отборочного цикла.

Отметим, что на стадионе было 21 630 зрителей. Некоторых останавливали на входе из-за символики с «Погоней».

Положение в группе:

1. Нидерланды — 15 очков (после 6 матчей),

2. Германия — 12 (5),

3. Северная Ирландия — 12 (6),

4. Беларусь — 4 (7),

5. Эстония — 1 (6).
 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу провела свой последний домашний матч в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020. Команда Михаила Мархеля проиграла со счетом 1:2.
 
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