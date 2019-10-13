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Четвертое поражение подряд: Минское «Динамо» уступило «Витязю»

13.10.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское "Динамо" потерпело выездное поражение от подольского "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:3.

"Зубры" проиграли четвертую встречу кряду при разнице шайб 6:13, передает pressball.by.

Минчане с 15 набранными очками идут восьмыми на "Западе".

ВИТЯЗЬ — ДИНАМО Мн — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

ВИТЯЗЬ: Ежов (Сапрыкин); Евсеенков — Ержабек — Чернов — Швец-Роговой — Макеев; Головков — Лаюнен — Няттинен — Йормакка — Аалтонен; Шинкевич — Катичев — Петраков — Комаров — Монс; Пыленков — Колтыгин — Ларичев — Гребенщиков — Моисеев.


ДИНАМО Мн: Карнаухов (Толопило); Евенко — Готовец — Паре — А.Костицын — Ковыршин; Еременко — Граньяни — Когалев — Шор — Принс; Дерябин — Эллиотт — Мартынов — Степанов — Демков; Знахаренко — Китаров — Аносов — Павленко — Грецкий.

ШАЙБЫ: 1:0 — Швец-Роговой (Ержабек, 37.19 — бол.). 2:0 — Аалтонен (47.53). 3:0 — Ержабек (59.19 — п.в.).
 
 
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Минское "Динамо" потерпело выездное поражение от подольского "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:3.
 
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