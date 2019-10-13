Романчук: Где-то власти докрутили бы педали до отставки. Но не в Беларуси

Известный экономист перечисляет, сколько в год зарабатывают страны на примере обыкновенных велосипедов: экспорт седел из Китая – $100 млн, Италии – $85 млн, Испании – $16 млн; экспорт рамы из Китая – $977 млн, Вьетнама – $147 млн, Италии – $66 млн; экспорт тормозов из Японии – на $200 млн, Сингапура – $172 млн, Малайзии – $152 млн; велосипедные колеса: из Китая – на $170 млн, Италии – на $28 млн, Франции – на $26 млн.





А белорусские власти, по мнению эксперта, тщетно пытаются вскочить в рынок велосипедов «при помощи неуклюжих государственных программ и схем».





Фейсбуке . – Стратегически выиграют те страны, которые, как, в свое время Тайвань, Сингапур, Китай, Малайзия или Вьетнам, выбрали для международного производства режим открытой торговли. – Если белорусские политики и чиновники провалили даже такой, казалось бы, простой сегмент рынка, как велосипеды, самокаты и т.д., то что можно от них ожидать при производстве более сложных устройств, машин и оборудования? – рассуждает экономист в своем. – Стратегически выиграют те страны, которые, как, в свое время Тайвань, Сингапур, Китай, Малайзия или Вьетнам, выбрали для международного производства режим открытой торговли.









Если же правительства конкурентный, современный велосипед сделать не могут, а претендуют на технологическую модернизацию всей экономики в рамках госсобственности, то оно даже времени на обсуждение не заслуживает.





В отношении таких утопистов-мистиков часто лоббистов-коррупционеров нужно применять только один инструмент – отставку.





Отметим, в Беларуси «Мотовело» было признано банкротом вскоре после задержания основного акционера компании Александра Муравьева.



