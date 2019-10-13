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Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

13.10.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минская область успешно завершила уборочную кампанию и накануне отпраздновала это событие областными «Дожинками». Они прошли в Борисове,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вклад столичного региона в республиканский каравай – самый весомый среди областей – 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Отпраздновать «Дожинки» в городе на Березине приехали более 15 тысяч человек. Поздравить хлеборобов отправилась и съемочная группа СТВ.

Корреспондент Ксения Худолей о главном празднике аграриев Минской области.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Звезда труженика из Кленников Смолевичского района давно взошла на местном трудовом небосклоне. Но с областных «Дожинок» Олег и Мария Гуринович вернулись в новом статусе. Для односельчан эта семья сравни селебрити. Знаменитые теперь на весь центральный регион от такого изобилия комплиментов пребывают в смущении, а вот соседи с радостью принимают наплыв СМИ и гордо отвечают журналистам – это «наши герои».

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

От славы скромные Мария и Олег даже сбежали сегодня в лес. Такой эмоциональный пит-стоп редко бывает, в горячую пору ведь и выходные – будни. В полевом строю Олег – 40 лет.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Олег Гуринович, победитель областного соревнования фестиваля «Дожинки-2019»:
Конечно, сложно. Уборочная – она всегда уборочная. Всякие трудности.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Земля стала смыслом рабочей жизни. От этого никуда не деться и не спрятаться. И даже закрытие агросезона для сельских – условность. Они и сегодня по локоть в земельных делах. Софиты, сцена, похвала – все это останется приятным воспоминанием, будет греть душу еще много лет. Слава славой, а хозяйство ждать не будет.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

В поле пахарь с малолетства. Вспоминает, как с отцом выбирался на покосы. Потом бороздил просторы сам, а позже напарником 9 сезонов была дочь, подтянулся к штурвалу комбайна и младший сын.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Кстати, между полевыми зорями семейству удалось обзавестись тремя детьми. Многодетная фамилия урожайна и на внуков. Сегодня они впятером пришли к дедушке и бабушке узнать, как все прошло на «Дожинках», а заодно полакомиться гостинцами из Борисова.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Мария Гуринович:
Таким людям надо ставить памятник. Это настолько преданный своему труду человек. Сыграли «Дожинки», свадьбу будем играть, скоро свадьба у нас.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»


Центральный регион всегда был стопудовым подспорьем для белорусского каравая. Этот год – аграрный триумф в общем зерновом зачете. С полей Минской области только золотых колосьев собрали на 1,8 млн тонн. С учётом кукурузы речь идёт о 2-миллионном намолоте. Это на треть больше, чем в 2018 году. Есть повод отгулять с размахом.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Сказано – сделано. 6 тысяч лучших аграриев области принимал Борисов – и чего там только не было: выставки, мастер-классы, дегустации, модные показы, салоны красоты, выступления народных коллективов.

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Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Среди 70 ремесленников области полноправное место в городе мастеров заняла и Тамара Дворник. В свои немного за 30 пенсионерка знает толк в моде и тренды на этно-колорит создает своими руками.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Тамара Дворник:
«Дожинки» – это такое для меня удовольствие! Столько людей, так интересно, любо посмотреть!

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Когда праздник «Дожинки» шагает по стране, белорусы уже привыкли, что геолокация «свята» хлеборобов тождественна тотальному обновлению самого города. Наследие «Дожинок» – урбанистический апгрейд. Одной из первых приближение праздника почувствовала образовательная сфера.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Возведение новой школы в молодом микрорайоне успели окрестить общегородской стройкой. Сдать объект решили в день «Дожинок», ведь радостных новостей много не бывает. В распоряжении детей теперь бассейн, теннисный корт, спортивные и актовые залы. Провели даже первые занятия в собственном центре китайской культуры.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Кстати, благодаря «Дожинкам» новыми красками заиграла местная библиотека, над Березиной вырос новый мост, улица Гагарина с облегчением вздохнула. Трафик этой автомобильной артерии существенно разгрузили.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
То, что мы запланировали, сделано. Но это не значит, что мы в этом году закончим все работы. На следующий год мы тут будем проводить довольно масштабную стройку.

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Эстафету праздника в 2020 году примет Червень. Там подведут итоги уборочной страды и встретят новых агро-героев с хлебом и солью. 

Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Ксения Худолей, корреспондент:
Караваи, главным ингредиентом которых стала мука нового урожая, смогли оценить гости праздника. Но только по внешнему виду. Хлебные изыски покинут пьедесталы и на дегустацию отправятся в социально-реабилитационные учреждения и дома-интернаты.

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Дегустации, модные показы и агро-селебрети. В Борисове отгремели «Дожинки»

Это значит, оценить плодородие белорусской земли смогут и в самых дальних уголках центрального региона. И это действительно важно. Ведь наша страна – зона рискового земледелия. И чтобы эти самые риски минимизировать, сельчане работают от заката до рассвета. Даже сейчас, когда отгремели фанфары официального торжества «Дожинок», все они продолжают выходить в поля и собирать кукурузу, сахарную свеклу, закладывать семена будущего и готовить почву к новому сезону-2020.

Люди в материале: Ксения Худолей, Тамара Дворник, Мария Гуринович, Анатолий Исаченко
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Минская область успешно завершила уборочную кампанию и накануне отпраздновала это событие областными «Дожинками». Они прошли в...
 
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