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Электроэнергию отключат на этих улицах в Бресте на этой неделе

14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Отключения плановые, знакомимся и не пугаемся.

Электроэнергию отключат на этих улицах в Бресте на этой неделе

Брест

Начало Конец Район отключения Причина
1 07.10.2019 09:00 07.12.2019 16:00 ул. Фортечная 26-36; ул. Лесная 3-25, 4-30/1. Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-151
2 08.10.2019 09:00 08.12.2019 16:00 ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул.Рощинская 1-7, 2-12. Работы на ВЛ-10кВ №301
3 14.10.2019 09:00 14.10.2019 12:00 Б.Космонавтов 75/1,97; Карбышева 98,100. Работы на ТП-404
4 14.10.2019 09:16 14.10.2019 16:00 пер. 1-ый Вересковый 11/2,15/1,17/1,19/1,25/1,27/1,34/1,38/1,40/1. Работы на л-5 от ТП539
5 15.10.2019 09:00 15.10.2019 16:00 ул. Рощинская 1В,36,37,39-62 ; пер.1-й Лыщицкий 21-21/4; ул. Ясногорская 74-78. Работы на ВЛ-0,4кВ л-2,3 от ТП 807
6 15.10.2019 09:00 15.10.2019 16:00 ул. Ясногорская 26-38; ул.Бехтерева 35-43;пер.5Ясногрский 38/1,38/2; проезд Ясногорский 32/1,32/2,34/1,34/2. ул. Ясногорская 14-24, проезд Ясногорский 24/1,24/2,26/1,26/2; пер.2 Ясногорский 18/1-20/2; п пер1 Ясногорский 14/1,14/2; ул.Бехтерева 15-33 Работы на ТП-801
7 16.10.2019 09:00 16.10.2019 16:00 ул. Лыщицкая 47-51; пер. 3-Лыщицкий 3-23, 4-22. ул. Бехтерева 96-116/1, 105-117/1. пер. 2-й Лыщицкий 1-25/1, 12-22. ул. Лыщицкая 41, 48-60. ул.Клейниковская 77-99. Работы на ТП-803
8 16.10.2019 09:00 16.10.2019 16:00 ул.Нарочанская 1-17,2-20. Работы на Л-1 от ТП574
9 17.10.2019 09:00 17.10.2019 16:00 ул. Просторная 2-28; ул.Новозадворская 1-17/1,2-10; ул. Петропавловская 1-25,2-28; ул.Новоселковская 1-15,2-24. Работы на Л-2 от ТП574
10 17.10.2019 09:00 17.10.2019 16:00 ул.Подлясская 25-39; Охотничья 1-5,2-38; ул.Приграничная : 83-93,58/1,76/1,76/2,76/3,76/4,78/1,78/2, 80,82/1,82/2,82/4,96,98 Работы на ТП-771
11 18.10.2019 09:00 18.10.2019 16:00 пер.4-й Лыщицкий 22,23; пер. 5-й Лыщицкий 4-22, 21.21/1; пер. 6-й Лыщицкий 19,19/1, 12-12/6. ул. Лыщицкая 53-57,64-68; пер 4-й Лыщицкий 3-21; пер. 5-й Лыщицкий 3-19 ул. Лыщицкая 61-89,70; пер.6-й Лыщицкий 1-17,2-10/4. Работы на ТП-806
12 18.10.2019 09:00 18.10.2019 16:00 ул. Хрустальная 1-7, 2-30. Работы на Л-3 от ТП-574

Брестский район

Начало Конец Район отключения Причина
1 14.10.2019 09:30 14.10.2019 16:00 Вышка МТС р-он Б. Радваничи Ремонтные работы
2 14.10.2019 09:30 14.10.2019 16:00 д. Приборово, ул. Центральная, Луговая, Шоссейная. Ремонтные работы
3 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 с.о. Нива, Мечта, Мирное, Росинка, Монтажник, Авиатор, Вымпел, Буревестник, стадион Динамо, стрелковый тир, Керамик, Южное-2, Восход, Восток, Родниковая вода, Заречное, Астра, Светлячок, Дружба, Приозерное, Зрок. Ремонтные работы
4 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая Реконструкция ВЛ
5 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 д. Омелинно, ул. Октябрьская, Луговая, Полевая. Ремонтные работы
6 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 аг. Страдечь, ул. Александрова, Широкая Ремонтные работы
7 16.10.2019 09:30 16.10.2019 16:00 д. Максимы, ул. Максимовская, Придорожная, Низкая, д. Залесье, ул. Полевая, Луговая, д. Збироги, ул. Збироговская, Низкая, Новая, Березовая, с.о. Динамо, Молодая гвардия. Ремонтные работы
8 16.10.2019 09:30 16.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ
9 17.10.2019 09:30 17.10.2019 16:00 д. Збтроги, ул. Песчаная, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, пер. Дорожный, Хуторская, Харитоновская. Ремонтные работы
10 18.10.2019 09:00 18.10.2019 16:00 д. Щебрни, ул. Вишневая. Ремонтные работы
11 18.10.2019 09:30 18.10.2019 16:00 аг. Чернавчицы, ул. Карьерная Ремонтные работы
 
Теги: Брест
 
 
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