Электроэнергию отключат на этих улицах в Бресте на этой неделе
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Виртуальный Брест
Отключения плановые, знакомимся и не пугаемся.
Брест
№ Начало Конец Район отключения Причина
1 07.10.2019 09:00 07.12.2019 16:00 ул. Фортечная 26-36; ул. Лесная 3-25, 4-30/1. Работы на ВЛ-0,4кВ от ТП-151
2 08.10.2019 09:00 08.12.2019 16:00 ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул.Рощинская 1-7, 2-12. Работы на ВЛ-10кВ №301
3 14.10.2019 09:00 14.10.2019 12:00 Б.Космонавтов 75/1,97; Карбышева 98,100. Работы на ТП-404
4 14.10.2019 09:16 14.10.2019 16:00 пер. 1-ый Вересковый 11/2,15/1,17/1,19/1,25/1,27/1,34/1,38/1,40/1. Работы на л-5 от ТП539
5 15.10.2019 09:00 15.10.2019 16:00 ул. Рощинская 1В,36,37,39-62 ; пер.1-й Лыщицкий 21-21/4; ул. Ясногорская 74-78. Работы на ВЛ-0,4кВ л-2,3 от ТП 807
6 15.10.2019 09:00 15.10.2019 16:00 ул. Ясногорская 26-38; ул.Бехтерева 35-43;пер.5Ясногрский 38/1,38/2; проезд Ясногорский 32/1,32/2,34/1,34/2. ул. Ясногорская 14-24, проезд Ясногорский 24/1,24/2,26/1,26/2; пер.2 Ясногорский 18/1-20/2; п пер1 Ясногорский 14/1,14/2; ул.Бехтерева 15-33 Работы на ТП-801
7 16.10.2019 09:00 16.10.2019 16:00 ул. Лыщицкая 47-51; пер. 3-Лыщицкий 3-23, 4-22. ул. Бехтерева 96-116/1, 105-117/1. пер. 2-й Лыщицкий 1-25/1, 12-22. ул. Лыщицкая 41, 48-60. ул.Клейниковская 77-99. Работы на ТП-803
8 16.10.2019 09:00 16.10.2019 16:00 ул.Нарочанская 1-17,2-20. Работы на Л-1 от ТП574
9 17.10.2019 09:00 17.10.2019 16:00 ул. Просторная 2-28; ул.Новозадворская 1-17/1,2-10; ул. Петропавловская 1-25,2-28; ул.Новоселковская 1-15,2-24. Работы на Л-2 от ТП574
10 17.10.2019 09:00 17.10.2019 16:00 ул.Подлясская 25-39; Охотничья 1-5,2-38; ул.Приграничная : 83-93,58/1,76/1,76/2,76/3,76/4,78/1,78/2, 80,82/1,82/2,82/4,96,98 Работы на ТП-771
11 18.10.2019 09:00 18.10.2019 16:00 пер.4-й Лыщицкий 22,23; пер. 5-й Лыщицкий 4-22, 21.21/1; пер. 6-й Лыщицкий 19,19/1, 12-12/6. ул. Лыщицкая 53-57,64-68; пер 4-й Лыщицкий 3-21; пер. 5-й Лыщицкий 3-19 ул. Лыщицкая 61-89,70; пер.6-й Лыщицкий 1-17,2-10/4. Работы на ТП-806
12 18.10.2019 09:00 18.10.2019 16:00 ул. Хрустальная 1-7, 2-30. Работы на Л-3 от ТП-574 Брестский район
№ Начало Конец Район отключения Причина
1 14.10.2019 09:30 14.10.2019 16:00 Вышка МТС р-он Б. Радваничи Ремонтные работы
2 14.10.2019 09:30 14.10.2019 16:00 д. Приборово, ул. Центральная, Луговая, Шоссейная. Ремонтные работы
3 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 с.о. Нива, Мечта, Мирное, Росинка, Монтажник, Авиатор, Вымпел, Буревестник, стадион Динамо, стрелковый тир, Керамик, Южное-2, Восход, Восток, Родниковая вода, Заречное, Астра, Светлячок, Дружба, Приозерное, Зрок. Ремонтные работы
4 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая Реконструкция ВЛ
5 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 д. Омелинно, ул. Октябрьская, Луговая, Полевая. Ремонтные работы
6 15.10.2019 09:30 15.10.2019 16:00 аг. Страдечь, ул. Александрова, Широкая Ремонтные работы
7 16.10.2019 09:30 16.10.2019 16:00 д. Максимы, ул. Максимовская, Придорожная, Низкая, д. Залесье, ул. Полевая, Луговая, д. Збироги, ул. Збироговская, Низкая, Новая, Березовая, с.о. Динамо, Молодая гвардия. Ремонтные работы
8 16.10.2019 09:30 16.10.2019 16:00 д. Щебрин, ул. Вишневая. Реконструкция ВЛ
9 17.10.2019 09:30 17.10.2019 16:00 д. Збтроги, ул. Песчаная, д. Харитоны, ул. Железнодорожная, пер. Дорожный, Хуторская, Харитоновская. Ремонтные работы
10 18.10.2019 09:00 18.10.2019 16:00 д. Щебрни, ул. Вишневая. Ремонтные работы
11 18.10.2019 09:30 18.10.2019 16:00 аг. Чернавчицы, ул. Карьерная Ремонтные работы
Теги
:
Брест
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отключения плановые, знакомимся и не пугаемся. Брест №
«Не будет туалета - есть ведро». С дальнобойщицей сравнили придорожный сервис в Беларуси и Европе
10:21,
Tut.by
09:32,
Гарадоцкi веснiк
Правоохранители предупреждают: не впустите в дом лжепереписчика
15:44,
Газета Авангард
Отметили День учителя и гуляли по центру. Что известно о трагедии с вылетевшим на тротуар в Гомеле BMW
17:40,
Tut.by
Стало известно, где в Пинском районе всё ещё находят загрязнённые радионуклидами грибы
13:07,
Полесская правда
Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек
14:54,
Виртуальный Брест
«Многочасовой поток лжи». Беларусы требуют убрать пропагандиста Владимира Соловьёва из телеэфиров
16:54,
KYKY
В Беларуси создают Совет исследователей коммунистического террора
17:30,
Tut.by
В РНПЦ «Кардиология» после операции умерла 45-летняя пациентка: родные пожаловались в СК и Минздрав
15:11,
Tut.by
Стандартам в области видеотехнологий, создающим единую сеть, посвящён Всемирный день стандартизации-2019
13:07,
Полесская правда
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Николай Козлов: Люди хотят перемен
15:38,
Партизан
Прогноз на матч Беларусь – Голландия: «оранжевые» уверенно победят
10:22,
Партизан
День Михаила Соломенного отмечают 13 октября. Что предпринять, чтобы защититься от сглаза и порчи
08:46,
Партизан
История: учёный превращает себя в первого киборга в мире, чтобы выжить
13:57,
KYKY
Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»
11:51,
СТВ
Сотни экоактивистов задержаны в Брюсселе
08:42,
Партизан
Под Минском водитель фуры насмерть сбил велосипедиста и скрылся
14:17,
СТВ
Все новости
«Не будет туалета - есть ведро». С дальнобойщицей сравнили придорожный сервис в Беларуси и Европе 13.10.2019,
Tut.by
Как прошел концерт Макса Фадеева, который чуть не сорвался из-за инцидента в минской гостинице 13.10.2019,
Tut.by
13.10.2019,
Гарадоцкi веснiк
Правоохранители предупреждают: не впустите в дом лжепереписчика 13.10.2019,
Газета Авангард
Отметили День учителя и гуляли по центру. Что известно о трагедии с вылетевшим на тротуар в Гомеле BMW 13.10.2019,
Tut.by
Стало известно, где в Пинском районе всё ещё находят загрязнённые радионуклидами грибы 13.10.2019,
Полесская правда
Смотрите, какие очереди выстраиваются на ярмарке в Бресте за картошкой по 60 копеек 13.10.2019,
Виртуальный Брест
В Клубе веселых и находчивых россияне пошутили над репликой Александра Лукашенко
12.10.2019,
Партизан
11 продуктов с Комаровки, которые вам в голову не придет покупать, - а шеф-повар очень рекомендует
08.10.2019,
Tut.by
16 белорусских слов, не имеющих аналогов в русском языке
08.10.2019,
Новости Волковыска
«Не мучайся, Сирожа». Венедиктов рассказал историю про Лукашенко
12.10.2019,
Партизан
Семь ошибок, которые часто допускаются в измерении артериального давления
12.10.2019,
Tut.by
Почему белорусы не хотят пускать в дом переписчиков?
09.10.2019,
Партизан
10 звездных пар с большой разницей в возрасте
09.10.2019,
Flytothesky