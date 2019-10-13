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В Ганцевичах байкер попал в серьёзное ДТП

14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичах на улице Октябрьская произошла серьезная авария. Мотоцикл на скорости в своей полосе столкнулся с автомобилем Тойота, который совершал разворот.

В Ганцевичах байкер попал в серьёзное ДТП

Байкер в ДТП получил тяжелые травмы и госпитализирован в Ганцевичскую ЦРБ.

В Ганцевичах байкер попал в серьёзное ДТП

В больницу также с различными травмами доставлен и ехавший с ним пассажир.

 
 
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  В Ганцевичах на улице Октябрьская произошла серьезная авария. Мотоцикл на скорости в своей полосе столкнулся с автомобилем Тойота, который совершал разворот. ...
 
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