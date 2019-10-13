В Ганцевичах байкер попал в серьёзное ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичах на улице Октябрьская произошла серьезная авария. Мотоцикл на скорости в своей полосе столкнулся с автомобилем Тойота, который совершал разворот.





Байкер в ДТП получил тяжелые травмы и госпитализирован в Ганцевичскую ЦРБ.





В больницу также с различными травмами доставлен и ехавший с ним пассажир.