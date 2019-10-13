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В Ганцевичах байкер попал в серьёзное ДТП
14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ганцевичах на улице Октябрьская произошла серьезная авария. Мотоцикл на скорости в своей полосе столкнулся с автомобилем Тойота, который совершал разворот.
Байкер в ДТП получил тяжелые травмы и госпитализирован в Ганцевичскую ЦРБ.
В больницу также с различными травмами доставлен и ехавший с ним пассажир.
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В Ганцевичах на улице Октябрьская произошла серьезная авария. Мотоцикл на скорости в своей полосе столкнулся с автомобилем Тойота, который совершал разворот. ...
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