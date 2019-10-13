Один белый, другой красный. Грибы в лесу есть, но хотелось бы побольше (а бывает иначе?)

Источник материала: Виртуальный Брест

Так уж получилось, что за весь летний сезон ни разу не удалось съездить на тихую охоту. Грибы вроде бы появлялись, но ненадолго и местами.





Вчера звоню знакомому на мобильник, а тот в Беловежской пуще бродит и радостно мне сообщает, что нашёл белого. На субботней ярмарке тоже грибами торговали. Так, что с утра с женой решили отправиться на автомобиле в сторону Украины по «своим» местам.

На первой же остановке, пробежав вдоль лесной опушки, удалось найти немного маслят, это нас приободрило. Так, что быстро рванули в глубину соснового бора. Впрочем, там нас ждало разочарование, на «прикормленных» местах не оказалось ни одного польского или синяка, зато обильно росли мухоморы.





Жена нашла одного большого краснюка, а мне посчастливилось срезать отличного белого. На этом удача от нас отвернулась.





Пришлось возвращаться на опушку леса и обшаривать придорожные канавы. В песке наковыряли ещё маслят и нарезали молоденьких зонтиков. Приятно, что среди них не попалось ни одного червивого гриба.