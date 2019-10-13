Набей гика шкот! Через Атлантику под парусами и не только о ней расскажут брестчанам

Источник материала: Виртуальный Брест

17 октября в 18.30 приглашаю в уютное пространство Грунтоўня Краўдфанд-кафэ Брэст ( https://vk.com/ gruntounia ) на разговор со мной и моей семьей, командой, рассказ о путешествии через Атлантику под парусами и не только о ней! Тенерифе (Канарские острова) – Барбадос (Карибские острова) - 2950 морских миль ??







От края до края – маршрутом не Колумба:



- Кто ходит через Атлантику?

- Как попасть в поход через Атлантику?

- Что необходимо для перехода через Атлантику? Личные вещи, навыки, финансы и прочее.

- Оно того стоит?



- Дети на яхте?

- Всей семьей?

- Зачем идти?

- Зачем отпускать?

- Зачем не отпускать?

- Не заразно ли?



Место встречи: Грунтоўня, площадь Свободы 18/1.

Брест

Благотворительный взнос 3 рубля. До 18 лет бесплатно.

Будет очень интересно! Гарантия 100%

Чай и вкусняшки включены.

Приходите! А то сколько уже можно кусать свои локти? ??





Набей гика шкот!

Что на борту новички?!

Ну, натени вот ту красненькую веревочку!



Интерактивная встреча в формате встреча-рассказ и вопрос-ответ пройдёт 17 октября 2019 г.

в 18.30-20.30 в Краўдфанд-кафэ Грунтоўня по адресу: г. Брест, ул. Площадь Свободы, 18/1.