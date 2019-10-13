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Набей гика шкот! Через Атлантику под парусами и не только о ней расскажут брестчанам
14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
17 октября в 18.30 приглашаю в уютное пространство Грунтоўня Краўдфанд-кафэ Брэст (
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17 октября в 18.30 приглашаю в уютное пространство Грунтоўня Краўдфанд-кафэ Брэст (https://vk.com/gruntounia) на разговор со мной и моей семьей, командой, рассказ о путешествии...
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