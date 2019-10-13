﻿ Набей гика шкот! Через Атлантику под парусами и не только о ней расскажут брестчанам. 21.by
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Набей гика шкот! Через Атлантику под парусами и не только о ней расскажут брестчанам

14.10.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17 октября в 18.30 приглашаю в уютное пространство Грунтоўня Краўдфанд-кафэ Брэст (https://vk.com/gruntounia) на разговор со мной и моей семьей, командой, рассказ о путешествии через Атлантику под парусами и не только о ней! Тенерифе (Канарские острова) – Барбадос (Карибские острова) - 2950 морских миль ??

Набей гика шкот! Через Атлантику под парусами и не только о ней расскажут брестчанам


От края до края – маршрутом не Колумба:

- Кто ходит через Атлантику?
- Как попасть в поход через Атлантику?
- Что необходимо для перехода через Атлантику? Личные вещи, навыки, финансы и прочее.
- Оно того стоит?

- Дети на яхте?
- Всей семьей?
- Зачем идти?
- Зачем отпускать?
- Зачем не отпускать?
- Не заразно ли?

Место встречи: Грунтоўня, площадь Свободы 18/1.
Брест
Благотворительный взнос 3 рубля. До 18 лет бесплатно.
Будет очень интересно! Гарантия 100%
Чай и вкусняшки включены.
Приходите! А то сколько уже можно кусать свои локти? ??


Набей гика шкот!
Что на борту новички?!
Ну, натени вот ту красненькую веревочку!

Интерактивная встреча в формате встреча-рассказ и вопрос-ответ пройдёт 17 октября 2019 г.
в 18.30-20.30 в Краўдфанд-кафэ Грунтоўня по адресу: г. Брест, ул. Площадь Свободы, 18/1.

 
Теги: Брест
 
 
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  17 октября в 18.30 приглашаю в уютное пространство Грунтоўня Краўдфанд-кафэ Брэст (https://vk.com/gruntounia) на разговор со мной и моей семьей, командой, рассказ о путешествии...
 
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